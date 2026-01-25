Perrito cayó por un acantilado: así fue la operación de emergencia para rescatarlo

Al notar la desaparición del perro, su propietario, David Trevelyan, solicitó ayuda inmediata. Foto: Severn Area Rescue Association

Un joven perro de raza spaniel llamado Bracken fue rescatado con éxito el domingo 17 de enero luego de caer por un acantilado en Sedbury, en la zona del Bosque de Dean, Reino Unido. El incidente ocurrió cuando el animal exploraba el fondo del jardín de su vivienda y se precipitó accidentalmente hasta una cornisa situada a unos 20 metros sobre el río Severn.

Al notar la desaparición del perro, su propietario, David Trevelyan, solicitó ayuda inmediata. En el operativo participaron de manera coordinada especialistas de la Severn Area Rescue Association (SARA), la Guardia Costera de HM en Chepstow y el Servicio de Bomberos y Rescate de Gloucestershire.

Para alcanzar al animal, los equipos descendieron a un bombero hasta el lugar donde Bracken había quedado atrapado. Utilizando un arnés y una bolsa de seguridad, el rescatista logró asegurar al perro y elevarlo hasta una zona segura. La operación se completó en menos de 30 minutos y contó con la colaboración de 25 personas. De forma preventiva, una embarcación de rescate permaneció en el río ante la posibilidad de que el animal cayera al agua.

Tras el rescate, Bracken se mostró en buen estado y reaccionó de manera animada al reencontrarse con quienes participaron en la maniobra. Su propietario explicó a la BBC que el perro había llegado a su vida tras el fallecimiento de su padre y destacó la actitud profesional y empática de los equipos de emergencia durante toda la intervención.

Trevelyan aseguró que el animal no sufrió consecuencias tras el incidente y bromeó señalando que, más allá de la experiencia, Bracken parecía completamente ajeno a lo ocurrido, salvo por el hecho de haber ganado numerosos nuevos amigos entre sus rescatistas.

