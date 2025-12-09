Reunieron a más de 2.000 Golden Retriever en un solo lugar: esta fue la tierna razón

Foto: Pixabay

Ayer, desde primera hora de la mañana, los Bosques de Palermo, en Argentina, se transformaron en el punto de encuentro de un evento poco común: una marea de pelajes dorados que se confundía con los rayos del sol y sus dueños (de todas las edades) que compartían, entre risas, fotos y conversaciones sobre sus mascotas.

Para garantizar la seguridad, todos los perros asistieron con correa y collar de identificación. La convocatoria fue bautizada como “ola dorada” y buscaba reunir a la mayor cantidad posible de Golden Retrievers en un mismo lugar.

¿Quién lo organizó y de qué se trató?

El encuentro fue liderado por Fausto Duperré, creador de contenido PetFriendly y dueño de un Golden Retriever llamado Oli.

Durante la planeación y justificación de la iniciativa, contó que la idea surgió mientras vivía en Barcelona, tras presenciar un evento que había reunido a unos 150 perros. Con el tiempo, su idea creció hasta tomar forma en Buenos Aires.

En una entrevista para el pódcast Olvidate de todo, el influencer definió la experiencia como poder “tocar el cielo con las manos”. Y así se vivió la jornada: los asistentes no solo disfrutaron de la compañía de sus perros, sino que también participaron en una colecta de alimento para animales, el objetivo solidario que acompañó el encuentro.

“¡El récord es argentino!"

Los resultados oficiales se conocieron hoy, luego del conteo realizado por los fiscales. La jornada ya era, incluso desde antes del reconocimiento, una de las concentraciones más grandes de Golden Retrievers realizadas hasta ahora. De hecho, para llevar un registro organizado, Duperré creó un formulario previo a la jornada en el que cada asistente compartía su nombre, cuántos Golden llevaba y desde dónde veía.

¿El resultado? Una convención de 2.397 peludos dorados, superando así la marca anterior, que pertenecía a Canadá, que había reunido 1.685 perritos.

“¡El récord es argentino, muchachos!“, celebró el influencer en su más reciente publicación:

En Latinoamérica ahora existe una postal inolvidable en los Bosques de Palermo y en la memoria de los amantes de los peludos dorados.

