Esta fue la razón que provocó la devolución de un cachorro y generó debate en redes

Goldie volvió a Michigan acompañado por una asistente de vuelo especializada en el traslado de mascotas. Foto: @allieslildoods/Instagram

Un criadero de perros en Michigan, Estados Unidos, vivió una situación inusual y emotiva luego de que una familia en Florida devolviera a un cachorro mini goldendoodle pocos días después de recibirlo, alegando problemas graves de alergias.

El cachorro, llamado Goldie, de apenas 10 semanas de edad, fue entregado a su nueva familia el 31 de octubre tras un viaje aéreo coordinado por la criadora, Allie Mahoski. Sin embargo, poco tiempo después, la propietaria se comunicó para informar que estaba sufriendo alergias severas y que no podía quedarse con el animal.

Con el objetivo de evitar que el cachorro terminara en un refugio, Mahoski aceptó recibirlo de regreso. Goldie volvió a Michigan acompañado por una asistente de vuelo especializada en el traslado de mascotas. Una vez en su lugar de origen, fue llevado al veterinario para un control completo de salud, que incluyó exámenes para detectar parásitos y parvovirus, además de la aplicación de vacunas de refuerzo.

Tras completar el periodo de cuarentena y recibir el alta médica, se inició nuevamente la búsqueda de un hogar definitivo.

La criadora señaló que este tipo de devoluciones son poco frecuentes, y que era la primera vez que enfrentaba una situación relacionada con alergias. De acuerdo con organizaciones especializadas, entre el 10 y el 20 % de la población mundial padece alergias a perros y gatos, las cuales no son provocadas por el pelo en sí, sino por proteínas presentes en la caspa, la saliva y la orina.

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios pusieron en duda el motivo de la devolución, argumentando que los mini goldendoodles suelen considerarse hipoalergénicos.

No obstante, expertos aclaran que no existen perros completamente hipoalergénicos, y que el nivel de reacción puede variar según el tipo de pelaje heredado.

A pesar del difícil comienzo, la historia tuvo un desenlace positivo. Mahoski confirmó que Goldie ya fue adoptado por una nueva familia cuidadosamente evaluada, con la que logró una adecuada adaptación. La criadora destacó que la experiencia le permitió aprender y reforzar aún más sus procesos de selección, priorizando siempre el bienestar de los animales.

