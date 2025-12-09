A Tata lo abandonaron frente a su casa y esperó años bajo la lluvia: “creyó que volverían”

Tata, un perrito que fue abandonado por su familia en Chile. Foto: Fundación Ayuda Callejeros

Durante cuatro años, Tata vivió frente a la misma casa en Lo Espejo, una comuna de Santiago de Chile. Su familia se había ido y lo dejó atrás, pero él nunca se movió del lugar. Día tras día, seguía esperando, como si en cualquier momento fueran a regresar.

Una vecina del sector le daba comida y agua para sobrevivir, hasta que decidió pedir ayuda. Fue entonces cuando la Fundación Ayuda Callejeros conoció su historia y la compartió en redes sociales, conmoviendo a cientos de personas.

“Él siguió viviendo allí, esperando con la esperanza de que algún día regresaran, pero eso nunca ocurrió”, publicó la fundación en su cuenta oficial.

Un final feliz

La publicación llegó a una familia que no dudó en cambiar su destino. Hace pocos días lo adoptaron, y desde entonces Tata dejó atrás la incertidumbre para volver a un hogar.

Según detalló la Fundación Ayuda Callejeros, Tata fue trasladado al Hospital Clínico Veterinario FAC, donde recibió atención médica completa.

Fue desparasitado interna y externamente, evaluado por la veterinaria de la fundación y, a pesar de los años en la calle y su edad, se encontraba en un estado de salud relativamente bueno.

“Es un perrito viejito que merecía pasar sus últimos años en paz y con amor. A pesar de todo lo que vivió, se mostró muy dócil y cariñoso”, agregó la fundación.

Una nueva vida llena de amor

Hoy Tata vive con una familia que lo trata “como si fuera un bebé”. Duerme en una cama, cena junto a sus cuidadores y por fin disfruta de la tranquilidad de tener un hogar.

La fundación agradeció especialmente a su adoptante, “por su hermosa adopción y por ayudar a cambiar la vida de este tatita”.

“Hoy, Tata por fin tiene la vida que siempre mereció”, mencionó la organización.

Tata ya no espera frente a una puerta cerrada. Ahora duerme en una cama cálida, rodeado de afecto, y con una familia que le prometió acompañarlo hasta el final.

