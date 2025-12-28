Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Gato rescatado de la calle se convirtió en el “gerente de apoyo emocional” de una empresa

La historia del gato Ingeniero Miauricio se viralizó en redes sociales y abrió la conversación sobre la relevancia del bienestar emocional dentro de los entornos laborales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
28 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
El felino fue presentado como “gerente de apoyo emocional” tras ganarse el cariño del equipo de trabajo.
El felino fue presentado como “gerente de apoyo emocional” tras ganarse el cariño del equipo de trabajo.
Foto: TikTok @lu_iis7
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una oficina donde durante años lo esencial fueron los planos, los cálculos y los estudios técnicos, hoy hay un protagonista inesperado que se roba la atención. Se trata de Ingeniero Miauricio, un gato rescatado que fue presentado como el nuevo “gerente de apoyo emocional” de Geotest, una empresa mexicana de ingenieros geotécnicos que encontró en el animal un aliado poco convencional para mejorar el bienestar laboral.

Geotest, firma mexicana dedicada a servicios como estudios geotécnicos y geofísicos, diseño de pavimentos y controles de compactación y calidad de materiales, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar a su nuevo “empleado”. En videos compartidos en TikTok se observa a Miauricio “supervisando” la oficina, acompañando a los empleados en jornadas exigentes y “participando en reuniones estratégicas”, generalmente desde una silla o escritorio donde aprovecha para dormir.

Vínculos relacionados

Refugio que cuida a 60 perros con discapacidad enfrenta grave crisis tras ser desalojado
Animales entrenados acompañarán a adultos mayores en Bogotá: así funciona el programa
Adoptan perrita de 19 años para alegrar sus últimos días: le cumplieron esta lista de deseos

Según se muestra en los contenidos difundidos por la empresa, la función principal del felino es reducir el estrés laboral con su sola presencia. Gracias a sus ronroneos, caminatas entre los puestos de trabajo y apariciones espontáneas, este peludo ayuda a mejorar el ambiente laborar del equipo.

La historia de Miauricio comenzó cuando fue rescatado de la calle y la empresa decidió adoptarlo. Como gesto simbólico, la empresa decidió “formalizar” su rol con un contrato ficticio, una acción cargada de humor que buscó resaltar la importancia del bienestar emocional dentro del entorno corporativo.

El caso no tardó en llamar la atención fuera de la empresa. En TikTok, el usuario @lu_iis7 documentó la historia del gato y su particular nombramiento, logrando que uno de los videos, en el que aparece Miauricio en un cuadro empresarial, superara los 10 millones de visualizaciones. La viralidad no solo convirtió al felino en una sensación en redes sociales, sino que también dio visibilidad a la empresa mexicana.

Esta historia también demuestra lo importante que es priorizar la salud emocional de los trabajadores. La presencia de animales en espacios de trabajo ha sido asociada con la reducción del estrés, una mejor comunicación entre equipos y mayores niveles de satisfacción, elementos clave en entornos de alta exigencia técnica como el de la ingeniería. En el caso de Geotest, Miauricio se convirtió en un símbolo de esa búsqueda por humanizar la oficina.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.