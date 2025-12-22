Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Adoptan perrita de 19 años para alegrar sus últimos días: le cumplieron esta lista de deseos

Annie no solo sobrevivió ese mes, sino que compartió casi un año con su nueva familia.

22 de diciembre de 2025 - 07:30 p. m.
Foto: @dallasanimalfoster @thepawerfulrescue @weratedogs
Annie llegó a un refugio con un pronóstico desolador: tenía 19 años y los veterinarios le daban apenas un mes de vida. Había sido abandonada en la etapa más vulnerable, cuando más necesitaba cuidados y compañía.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando Lauren Siler y Lisa Flores la conocieron y decidieron adoptarla, no para “salvarla” en el sentido tradicional, sino para regalarle dignidad, amor y los mejores últimos días posibles.

Las adoptantes le propusieron una misión sencilla y profunda: cumplir una lista de deseos y demostrar que nunca es tarde para ser amada. Contra todo pronóstico, Annie no solo sobrevivió ese mes, sino que compartió casi un año completo con su nueva familia, disfrutando paseos, caricias, descanso y cada pequeño momento que durante años le fue negado. Finalmente, falleció en paz, rodeada de afecto y cuidado, dejando una huella imborrable en quienes la acompañaron.

La historia de Annie pone en evidencia la importancia de darles una oportunidad a los perros viejitos, quienes suelen ser los más ignorados en refugios pese a tener un enorme potencial para ofrecer amor y compañía.

Adoptar a un animal mayor no cambia el pasado, pero sí transforma profundamente el presente y el final de su vida. Como lo demuestra Annie, a veces no se trata de cuánto tiempo queda, sino de cómo se vive y con quién.

