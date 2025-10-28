Más de 1.800 animales recibieron ayuda durante el Halloween solidario en Bogotá

Durante la jornada, cientos de voluntarios recorrieron las calles de Bosa y Ciudad Bolívar para alimentar, atender y rescatar animales en condición de vulnerabilidad. Foto: Borrachos al Rescate

El pasado 26 de octubre, el colectivo Borrachos al Rescate, junto a organizaciones animalistas, voluntarios y la Red Zonal Zoocial, realizó una jornada simultánea en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar que combinó la alegría del Halloween con la solidaridad. Bajo el lema de brindar bienestar a quienes más lo necesitan, la actividad buscó alimentar, atender y rescatar animales en condición de vulnerabilidad, además de generar conciencia sobre el respeto hacia todas las formas de vida.

A lo largo del día, 1.800 animales en situación de calle recibieron alimento, hidratación y cuidados básicos. Paralelamente, 850 niños y niñas de estas comunidades fueron beneficiados con refrigerios y actividades lúdicas, fortaleciendo el componente social de la jornada. “Cada acción cuenta. Hoy no solo alimentamos a los animales, también compartimos con las familias que los rodean, recordando que el bienestar animal empieza por la empatía”, destacaron los voceros del colectivo.

El impacto también se extendió a animales con hogar. En total, 150 perros y gatos con tutores fueron atendidos durante una jornada de bienestar animal que incluyó valoración médico-veterinaria, desparasitación y revisión general de salud. Estas acciones preventivas son clave para evitar enfermedades zoonóticas y promover una tenencia responsable en los barrios del sur de la ciudad.

Además de la atención y el alimento entregado, la jornada tuvo un componente de rescate. Dos caninos en graves condiciones fueron trasladados a un espacio seguro donde recibirán tratamiento y cuidados especializados.

Los territorios visitados, zonas de la capital históricamente afectadas por la violencia y la desigualdad, se llenaron de disfraces, sonrisas y acciones solidarias.

“Seguimos demostrando que el amor por los animales puede transformar realidades. La unión de personas, organizaciones y donantes hace posible que cientos de peludos tengan una segunda oportunidad”, afirmó Borrachos al Rescate, colectivo que desde hace años trabaja de forma voluntaria por el bienestar animal en Bogotá y otras regiones.

El evento, bautizado como “Halloween gatuno y perruno”, reflejó el compromiso creciente de la ciudadanía con las causas animales y dejó claro que la empatía también se disfraza de esperanza.

