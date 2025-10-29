Bogotá contará con un espacio jurídico exclusivo para proteger a los animales

La creación de este consultorio surge como respuesta al preocupante aumento de los casos de maltrato animal en la capital. Foto: Cortesía

El próximo 31 de octubre, la Fundación Universitaria San Martín abrirá oficialmente el Consultorio Jurídico Animal, un espacio pionero en Bogotá dedicado a la defensa, acompañamiento y garantía de los derechos de los animales.

La creación de este consultorio surge como respuesta al preocupante aumento de los casos de maltrato animal en la capital. Según cifras de la Policía Metropolitana, entre enero y julio de 2025 se registraron 217 denuncias, frente a las 134 del mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 62%. Solo en abril de este año se documentaron 48 casos, un aumento del 300% respecto al mismo mes del año anterior.

Ante esta realidad, la San Martín decidió poner en marcha una iniciativa jurídica y académica que ofrezca orientación gratuita a la ciudadanía sobre cómo presentar denuncias, acceder a representación legal y promover el bienestar animal.

El docente Manuel Quintero, director del consultorio jurídico de la institución, explicó que este proyecto “no solo impulsa el aprendizaje práctico de los estudiantes, sino que también los vincula con procesos reales de transformación social”.

El nuevo espacio operará en alianza con Alegato – Red de Juristas y Líderes Animalistas por Colombia, organización que brinda defensa gratuita a los animales en todo el país. Juntos, buscan fomentar la participación ciudadana, acompañar a las autoridades públicas y promover una conciencia colectiva sobre el respeto hacia los animales.

Además, el consultorio se enmarca dentro de los principios de la Ley 2480 de 2025 (Ley Kiara), norma que fortalece la protección de los animales de compañía y regula las responsabilidades de quienes los cuidan. Así, también ofrecerá capacitaciones y asesorías a ciudadanos y prestadores de servicios sobre las obligaciones establecidas por dicha ley.

Los servicios estarán enfocados en dos áreas principales: el acompañamiento administrativo, mediante inspecciones de Policía y gestiones ante entidades públicas, y la intervención penal, cuando se trate de delitos de maltrato animal. Actualmente, se evalúa una posible alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para fortalecer su alcance.

El lanzamiento del Consultorio Jurídico Animal contará con la participación de académicos de Alegato y una intervención especial de la senadora y activista Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel y reconocida defensora del bienestar animal en Colombia.

Con este proyecto, la San Martín amplía su compromiso con la justicia social, demostrando que el Derecho puede aplicarse desde múltiples enfoques, todos orientados a proteger la vida y transformar realidades.

