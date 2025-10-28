Indignación en Bogotá: perrita de 14 años fue rescatada tras denuncias de maltrato

Samantha fue rescatada por el IDPYBA y la Policía Ambiental tras una denuncia ciudadana. Ya se encuentra bajo cuidado y observación veterinaria. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un operativo interinstitucional, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) logró rescatar a Samantha, una perrita de 14 años que habría sido víctima de maltrato físico por parte de su tutor en el norte de Bogotá. La intervención contó con el apoyo de la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación.

El caso se conoció gracias a una denuncia ciudadana recibida por los canales oficiales del IDPYBA y difundida posteriormente en redes sociales. En los videos compartidos, se evidenciaba cómo la perrita era golpeada de manera violenta, aparentemente porque se había orinado en un pasillo del edificio donde vivía con su presunto agresor. Las imágenes generaron rechazo e indignación entre los internautas, lo que llevó a la intervención de las autoridades.

Una vez en el lugar, el equipo médico veterinario del instituto realizó una valoración inicial que confirmó que Samantha presentaba dolor y lesiones compatibles con agresiones recientes. De acuerdo con el informe del IDPYBA, la perrita mostraba signos de estrés y maltrato físico, por lo que se emitió un concepto técnico desfavorable para su permanencia en el sitio.

Ante esta situación, la Policía Ambiental y Ecológica procedió a realizar la aprehensión material preventiva del animal, trasladándola a una de las sedes del IDPYBA, donde actualmente recibe atención médica, alimentación y cuidados especializados. “Nuestro compromiso es proteger la vida y el bienestar de todos los animales de compañía en la ciudad. Cada denuncia ciudadana es clave para salvar vidas como la de Samantha”, indicó la entidad en un comunicado.

Las evidencias y el material probatorio recolectado en el operativo fueron remitidos a los inspectores de Policía y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de avanzar en la investigación judicial y establecer responsabilidades frente al presunto caso de maltrato.

El IDPYBA reiteró su llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los animales, recordando que el maltrato animal es un delito penalizado por la Ley 1774 de 2016.

Actualmente, Samantha permanece bajo la custodia del IDPYBA, donde continúa su proceso de recuperación.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱