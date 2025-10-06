Gonzo Miauricio: el gatito sin una patita que busca un hogar lleno de amor

A Gonzo le falta una patita, pero eso no impide que esté lleno de energía y amor. Foto: Adopta con responsabilidad

Gonzo Miauricio es un pequeño felino que demuestra cada día que la verdadera perfección no está en el cuerpo, sino en el alma. Con tan solo tres meses de edad, este adorable gatito, originario de Leticia, llegó a la capital en busca de una familia que lo reciba con el corazón abierto.

A pesar de haber perdido una de sus patitas, Gonzo no conoce límites: salta, juega, corretea y reparte cariño con una alegría contagiosa. Su energía y ternura conquistan a quienes lo conocen, recordando que las diferencias físicas no son obstáculo para vivir y amar plenamente.

El grupo Adopta con Responsabilidad es el único autorizado para gestionar su adopción. Las voluntarias recalcan que nunca solicitan dinero por traslados o envíos, por lo que cualquier pedido de pago debe ser reportado de inmediato.

Las personas interesadas en darle un hogar a Gonzo Miauricio pueden comunicarse por mensaje directo con el grupo, quienes enviarán el formulario de adopción.

Con pruebas virales negativas y una personalidad irresistible, este pequeño guerrero espera encontrar pronto a su familia ideal. Compartir su historia puede ser el primer paso para ayudarlo a cumplir ese sueño.

Quienes esten interesados en Gonzo pueden comunicarse al 300 562 42 56 o seguir el proceso a través de Instagram en @adopta_con_responsabilidad.

