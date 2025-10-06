Drama familiar: mujer ofrece en adopción a su perro de 15 años

Imagen de referencia. La mujer recibió una llamada del administrador del edificio, quien le informó sobre supuestas quejas de vecinos por los ladridos del animal. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante quince años, Oli, un golden retriever, ha sido el fiel compañero de una familia que lo adoptó cuando apenas tenía seis meses. Sin embargo, en sus años de vejez, el animal se ha convertido en el centro de una situación angustiante que ha dejado a sus dueños profundamente afectados.

Según relató una usuaria en la plataforma Reddit, Oli vivió durante sus primeros años con ella, su madre y su hermana, hasta que las hijas se mudaron. Desde entonces, el perro permaneció al cuidado de la madre, con quien compartió doce años de tranquilidad en un complejo de apartamentos donde nunca hubo inconvenientes.

Esa calma se quebró cuando la mujer recibió una llamada del administrador del edificio, quien le informó sobre supuestas quejas de vecinos por los ladridos del animal. Además, se le acusaba de gritarle frases agresivas y de no alimentarlo adecuadamente.

Las hijas, sorprendidas por la noticia, aseguraron que tales comportamientos no coinciden con la personalidad de su madre, a quien describen como una persona amorosa y dedicada al cuidado de su mascota. No obstante, la situación escaló cuando la mujer pidió a sus hijas que se hicieran cargo del perro o tendría que buscarle otro hogar.

Ninguna de ellas estaba en condiciones de recibirlo: una tiene varios hijos pequeños y otro perro anciano con el que Oli ha tenido enfrentamientos, mientras que la otra vive a miles de kilómetros, con una familia numerosa y dificultades económicas recientes.

La madre, frustrada por la falta de respuesta, decidió publicar un anuncio en Craigslist ofreciendo a Oli en adopción, lo que generó aún más tensión entre las partes. En el mensaje que compartió con sus hijas, llegó a decirles que sería “culpa de ellas” si el perro “moría con personas que no conoce”.

Usuarios de Reddit expresaron preocupación por el estado de salud mental de la mujer, sugiriendo que podría estar atravesando una crisis emocional o incluso un deterioro cognitivo. Varios comentarios instaron a las hijas a visitarla para asegurarse de que se encuentre bien.

La mujer confesó sentirse impotente y con el corazón roto ante la posibilidad de que su perro, que ha sido parte de la familia durante más de una década, sea entregado a desconocidos. “No merece esto”, escribió. “Mi madre ha ignorado todas nuestras sugerencias para ayudarla, como servicios de guardería canina o entregas a domicilio. Estoy triste y devastada.”

El caso, ampliamente comentado en redes sociales, ha abierto un debate sobre el cuidado de los animales en hogares con adultos mayores, así como la importancia de atender a tiempo los signos de posibles problemas de salud mental en los cuidadores.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱