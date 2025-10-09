Graba el último día con su gato antes de aplicarle la eutanasia: “no fue fácil”

Hasta el último momento, Jazmín se encargó de cuidar y proteger a Aquiles. Foto: TikTok: Jazberte

Decir adiós no es fácil. Menos aún cuando se trata de esa mascota que nos acompañó en nuestros mejores momentos, que nos ofreció una pata amiga cuando todo se venía abajo y que, con un simple ronroneo, nos recordaba que la belleza de la vida está en los detalles más pequeños.

Jazmín Berté compartió en redes sociales el emotivo video que hizo en honor a su gatito Aquiles. “Hace una semana fuimos al veterinario y le detectaron a Aquiles una leucemia felina muy avanzada... ya no había más por hacer”, dijo la joven argentina.

En el clip, que ya acumula más de 300.000 reproducciones, Jazmín narra el último día de su gatito naranja en la tierra. Ella quería que su fiel compañero no sufriera más y por eso decidió aplicarle la eutanasia. Un acto profundamente doloroso, pero el más noble que se puede hacer por un animal que está sufriendo.

Ese día empezó con Jazmín sirviéndole la comida a Aquiles, pero él ya no mostraba ganas de comer, así que optó por darle helado de dulce de leche. “Era su favorito”. Después, tomaron una siesta, salieron a tomar el sol, jugaron un rato y estuvieron con Oli, el otro gatito de la casa. Por último, fueron al veterinario y Aquiles “por fin descansó”.

Nunca es fácil decir adiós

Jazmín tomó esta difícil decisión porque, así amara a Aquiles con todo su corazón, no quería que siguiera sufriendo. Muchas personas la han criticado en redes sociales, y aunque ella no ha respondido a ningún comentario porque está viviendo su duelo, hay quienes han salido a defenderla argumentando que era lo mejor.

“Yo pasé por esta situación donde me vi obligado a decidir si dejar a mi gatita con trombosis, vivir con dolores, perdida de extremidades y propensa a desarrollar otras patologías o dormirla. Obviamente, preferí hacerlo, que se vaya en paz”, “Sentí ese dolor, sentí esa despedida. Mi gatito Otto se fue por una enfermedad renal y también llegamos al minuto en donde nos dijeron: ya no hay más que hacer”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Por ahora, Jazmín está viviendo el duelo junto a Oli, su otro gatito quien por fortuna está bien de salud.

