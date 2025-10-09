Este perrito necesita una nueva silla de ruedas. Así puede ayudarlo

Harry Potter requiere de cuidados especiales para su bienestar. Foto: Fundación Colitas Felices

Harry Potter era tan solo un cachorro cuando tuvo que pasar por tres cirugías para salvar su vida, luego de ser atropellado por un carro frente a la Fundación Colitas Felices.

A raíz de ese accidente, el perrito, que destaca por su hermoso pelaje negro y ojos llenos de ternura, perdió la movilidad en sus patas traseras. “Nosotros lo rescatamos y nos hicimos cargo de su cuidado”, dice Daniela Díaz, directora de la Fundación, ubicada en Chocontá, Cundinamarca.

El proceso de recuperación no fue nada fácil, pero el animal, con su valentía, demostró que las pruebas más difíciles se pueden superar si se cuenta con el apoyo de las personas correctas. Así fue como, en muy poco tiempo, aprendió a moverse nuevamente gracias a una silla de ruedas fabricada por el mismo refugio.

Harry Potter necesita ayuda

Durante dos años, esa silla de ruedas fue su compañera inseparable. Pero el tiempo y el uso la han deteriorado, y ahora Harry Potter necesita una nueva para seguir explorando el mundo y avanzar en sus terapias.

“La silla se dañó y necesitamos ayuda para comprarle una nueva. Harry es un perro muy feliz y noble. Él requiere cuidados especiales debido a su condición. A diario, toca cambiarle tres veces el pañal y toca ponerle vendas en sus patas para que no se lastime”, explica Díaz.

En el refugio intentaron arreglarla, pero fue imposible. Además, Harry está cada vez más grande y necesita una silla que se adopte a sus nuevas necesidades.

Por esta razón, Díaz hace un llamado de solidaridad para que las personas se unan a su causa y se logre reunir el dinero suficiente para comprar una silla más moderna y adecuada para sus necesidades.

Si quiere ayudar a Harry Potter, puede comunicarse con la Fundación a través de sus redes sociales @fundacioncolitasfelices o al 3105995045.

Adoptar salva vidas

Daniela es fiel creyente de que todos los animales, sin importar su historia, merecen una segunda oportunidad. Y más casos como estos que nos recuerdan que, con amor, cuidado y la ayuda de expertos, es posible cambiar la vida de quienes más lo necesitan.

Es por esto que Daniela invita a las personas a adoptar a Harry Potter. “Lamentablemente, él es un perro inadoptable. Primero, por su condición; segundo, por su pelaje negro; tercero, por su gran tamaño”.

Adoptar animales es decisión que se debe tomar con gran responsabilidad, pero que, sin lugar a dudas, cambiará su vida (siempre para bien).

