Incendio en una casa fue causado accidentalmente por el gato: esta es la historia

Un incendio registrado en una vivienda de Dallas, en Texas, fue provocado de manera accidental por un gato doméstico, según confirmó el Departamento de Bomberos de Garland tras revisar las grabaciones de seguridad del hogar.

El incidente ocurrió el miércoles 14 de enero, cuando los servicios de emergencia respondieron a un reporte de fuego en una casa particular. Una vez controladas las llamas, los investigadores analizaron videos de vigilancia que permitieron esclarecer el origen del siniestro.

En las imágenes se observa cómo el felino salta sobre la estufa y acciona una de las perillas, encendiendo el electrodoméstico sin que hubiera personas presentes.

De acuerdo con Jim Dugger, portavoz del Departamento de Bomberos de Garland, el fuego se inició entre 10 y 15 segundos después de que el animal activara la estufa. Al percatarse de la situación, el gato descendió y huyó del lugar.

La presencia de diversos objetos combustibles sobre la superficie de la estufa, como empaques y utensilios, facilitó que el fuego se propagara rápidamente, alcanzando otros electrodomésticos, así como la puerta de la cocina y parte del techo.

Aunque el daño en la cocina fue considerable, las autoridades confirmaron que el resto de la vivienda no resultó afectado.

Tras el incidente, el cuerpo de bomberos reiteró la importancia de extremar las medidas de seguridad en la cocina. Entre sus recomendaciones destacan mantener materiales inflamables alejados de las fuentes de calor, apagar siempre los aparatos de cocción cuando no estén en uso y considerar la instalación de protectores para las perillas de la estufa, especialmente en hogares con niños o mascotas.

Las autoridades subrayaron que incluso una activación accidental o el calor residual pueden ser suficientes para iniciar un incendio, y recordaron que la prevención oportuna puede evitar daños materiales y riesgos mayores.

