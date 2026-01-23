La desgarradora reacción de una perrita al volver al refugio tras un día fuera (video)

Durante la jornada, Holly compartió actividades cotidianas como paseos, descanso y momentos de afecto, experiencias que, según estudios sobre comportamiento animal, contribuyen significativamente al bienestar de los perros en refugios. Foto: @emmaaaa00006

Una perrita de un refugio conmovió a millones de personas en redes sociales tras su reacción al regresar al albergue luego de pasar un día fuera junto a una voluntaria en Florida, Estados Unidos.

El caso fue compartido por Emma, voluntaria del Polk County Bully Project (PCBP), quien publicó en TikTok el momento en que Holly Paws, la peluda rescatada que vive en el refugio desde diciembre, reconoce que ha vuelto al lugar donde permanece en espera de adopción. En el video, la actitud del animal cambia visiblemente cuando el automóvil se aproxima al refugio, reflejando tristeza y desánimo.

Holly Paws había sido rescatada previamente del control animal del condado de Polk, donde corría un alto riesgo de ser sacrificada debido a la sobrepoblación. PCBP intervino a tiempo y le brindó un espacio seguro.

Como parte del programa de voluntariado, Emma suele sacar a los perros del refugio para que pasen un día fuera, con el objetivo de mejorar su bienestar emocional y aumentar sus posibilidades de adopción.

Durante la jornada, Holly compartió actividades cotidianas como paseos, descanso y momentos de afecto, experiencias que, según estudios sobre comportamiento animal, contribuyen significativamente al bienestar de los perros en refugios. Sin embargo, el regreso al albergue resultó emocionalmente difícil tanto para la voluntaria como para la perra.

Aunque la reacción de Holly fue breve y luego volvió a mostrarse tranquila al bajar del vehículo, el video generó un fuerte impacto en redes sociales y superó los 5,7 millones de visualizaciones. La voluntaria expresó su esperanza de que la difusión de la historia ayude a que Holly Paws encuentre un hogar definitivo y deje atrás su vida en el refugio.

