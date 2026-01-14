Logo El Espectador
Influencer latina sorprende al revelar cuánto le pagaron por cuidar un gato en España

El servicio consistía en tres visitas de una hora cada una: dos el sábado y una el domingo.

14 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Imagen de referencia. La joven explicó que el trabajo resultó aún más fácil de lo esperado, debido a que la mascota era tranquila, sociable y muy cariñosa.
Foto: Syros Cats
La creadora de contenido venezolana Génesis, radicada en Valencia, España, compartió con sus seguidores una experiencia laboral que le dejó una grata sorpresa. A través de su cuenta de Instagram @grupiplan, donde suele mostrar su vida cotidiana y los viajes que realiza, relató cómo obtuvo un ingreso que superó ampliamente lo que ganaba en un empleo anterior.

Según contó, llevaba un tiempo intentando conseguir trabajos como cuidadora de mascotas mediante una aplicación especializada, aunque sin éxito. Tras varias semanas sin recibir respuestas, ya había perdido la esperanza de ser contactada. Sin embargo, de manera inesperada, recibió un correo electrónico en el que le solicitaban cuidar a una gata durante un fin de semana.

El servicio consistía en tres visitas de una hora cada una: dos el sábado y una el domingo. Aunque no tenía experiencia previa, decidió aceptar el encargo, ya que las tareas eran sencillas y claramente indicadas por la dueña del animal. Entre ellas estaban: alimentar a la gata, cambiarle el agua y dedicarle tiempo de juego y cariño.

La joven explicó que el trabajo resultó aún más fácil de lo esperado, debido a que la mascota era tranquila, sociable y muy cariñosa. Esto hizo que la experiencia fuera agradable y sin complicaciones.

Por cada hora de servicio, Génesis tenía establecida una tarifa base de 12 euros, pero al tratarse de visitas de una hora completa, el valor ascendió a 19 euros por sesión. En total, por las tres horas distribuidas en dos días, recibió 54 euros, una cifra que, según afirmó, equivalía a lo que antes ganaba tras ocho horas de trabajo.

La experiencia no solo la dejó satisfecha en lo económico, sino también motivada, pues confía en que este primer encargo le abra la puerta a nuevas oportunidades como cuidadora de mascotas, las cuales espera seguir compartiendo con su comunidad digital.

¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial.

