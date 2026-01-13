Investigan caso de perrita incinerada en Suba: IDPYBA interpuso denuncia

De acuerdo con versiones de la comunidad, en el sector se han registrado otros hechos de violencia contra animales. Foto: Unsplash

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó mediante un comunicado que denunció ante la Fiscalía General de la Nación un caso de presunto maltrato animal ocurrido en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Suba, donde una perrita fue hallada incinerada. La entidad también anunció que representará jurídicamente a la víctima dentro del proceso legal que busca establecer a los responsables.

El hecho se conoció en el marco del trabajo conjunto con rescatistas y la estrategia S.O.S. “Salvando Animales” del IDPYBA. Tras recibir la alerta, el caso fue remitido de manera inmediata al Escuadrón Anti Crueldad de la entidad, que activó los protocolos correspondientes.

En articulación con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, la Policía de cuadrante, la Alcaldía Local de Suba y rescatistas del sector, se realizó el levantamiento del cuerpo del animal con el fin de practicar la necropsia y aportar elementos clave a la investigación. De acuerdo con versiones de la comunidad, en el sector se han registrado otros hechos de violencia contra animales.

Durante el procedimiento, con apoyo técnico del Escuadrón Anti Crueldad del IDPYBA, se identificó el cuerpo de una canina hembra, mestiza y aparentemente juvenil, que presentaba signos de incineración. Según la información recopilada, los hechos habrían ocurrido el jueves 8 de enero de 2026. El equipo también recolectó testimonios que relacionan este caso con otros posibles hechos similares en la zona.

El IDPYBA confirmó que presentará la denuncia formal ante el grupo GELMA de la Fiscalía y asumirá la representación legal del animal víctima. Asimismo, hizo un llamado a los habitantes del sector para que, en caso de contar con información relevante, la suministren a través de los canales oficiales disponibles en el sitio web animalesgov.gov.co, con el fin de ponerla en conocimiento de las autoridades competentes.

La entidad señaló que continuará adelantando acciones articuladas para determinar la causa probable de la muerte y evaluar la posible vinculación de otros animales en el mismo caso. Finalmente, el IDPYBA reiteró su rechazo categórico a cualquier acto de maltrato animal y aseguró que acompañará el proceso judicial hasta esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables.

