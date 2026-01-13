Rescatan a más de 400 animales que eran vendidos de forma ilegal en el centro de Bogotá

Los animales rescatados corresponden a 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsteres. Foto: @AnimalesBOG

La Alcaldía de Bogotá rescató este fin de semana a 404 animales que eran comercializados de manera ilegal y en malas condiciones durante el Festival de Reyes Magos y Epifanía, en el barrio Egipto, ubicado en La Candelaria, centro de la ciudad.

El operativo se realizó de forma conjunta entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de La Candelaria. De acuerdo con las autoridades, denuncias ciudadanas alertaron sobre la venta de animales vivos en el espacio público.

La intervención permitió la aprehensión de los animales, no solo por la prohibición de su venta en el espacio público, sino también por las condiciones deplorables de bienestar en las que se encontraban. La Policía también informó que impuso comparendos a las personas que desarrollaban esta actividad ilegal.

Los animales rescatados corresponden a 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsteres, los cuales fueron entregados en custodia al IDPYBA y trasladados a su clínica veterinaria. Las valoraciones iniciales evidenciaron bajo peso corporal y signos de debilidad, además de deficiencias graves en nutrición, como alimentación inadecuada, falta de suministro de agua y comederos y bebederos en mal estado.

Asimismo, se identificó la ausencia de protocolos de desparasitación interna y externa, así como la inexistencia de medidas de medicina preventiva. Muchos de los animales no reaccionaban a estímulos del entorno, lo que reflejaba su estado de vulnerabilidad.

Tras los exámenes individuales, los animales fueron alojados en espacios amplios con temperatura, humedad y ventilación controlada.

“Se trata de cachorros y recién nacidos que se encuentran en constante observación por parte del equipo veterinario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Algunos de los rescatados fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de brindarles todos los cuidados complementarios requeridos”, informó la entidad a través de un comunicado

De acuerdo con su especie y etapa de desarrollo, se implementaron cuidados específicos. Los conejos, que se encuentran en etapa infantil, permanecen con calefacción y reciben una dieta basada en pasto y alfalfa, con introducción progresiva de alimento concentrado.

Los pollitos también se mantienen bajo calefacción y son alimentados con concentrado molido. Los hámsteres, en su mayoría infantiles y juveniles, fueron separados por sexo y reciben una mezcla balanceada diferenciada. Por su parte, patos y codornices fueron separados por tamaño y alimentados con una mezcla de salvado, avena, lenteja, arveja y maíz.

El IDPYBA informó que los animales continuarán en proceso de rehabilitación física, nutricional y comportamental. Una vez superada esta etapa, serán trasladados a hogares de paso mientras avanza su proceso legal ante las Inspecciones de Atención Prioritaria. Posteriormente, y conforme a las decisiones que se adopten, se buscará su disposición definitiva, con el objetivo de entregarlos en adopción y garantizar su bienestar.

