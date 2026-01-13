Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Rescatan a más de 400 animales que eran vendidos de forma ilegal en el centro de Bogotá

Los animales rescatados fueron entregados en custodia al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y trasladados a su clínica veterinaria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
13 de enero de 2026 - 09:02 p. m.
Los animales rescatados corresponden a 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsteres.
Los animales rescatados corresponden a 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsteres.
Foto: @AnimalesBOG
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Alcaldía de Bogotá rescató este fin de semana a 404 animales que eran comercializados de manera ilegal y en malas condiciones durante el Festival de Reyes Magos y Epifanía, en el barrio Egipto, ubicado en La Candelaria, centro de la ciudad.

El operativo se realizó de forma conjunta entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de La Candelaria. De acuerdo con las autoridades, denuncias ciudadanas alertaron sobre la venta de animales vivos en el espacio público.

Vínculos relacionados

La librería colombiana que convierte la lectura en ayuda para animales sin hogar
Fundación animal hace llamado urgente por hogares de paso: “sin ellos no podemos continuar”
Tras cuatro adopciones fallidas, Coco encuentra un hogar: otros animales siguen esperando

La intervención permitió la aprehensión de los animales, no solo por la prohibición de su venta en el espacio público, sino también por las condiciones deplorables de bienestar en las que se encontraban. La Policía también informó que impuso comparendos a las personas que desarrollaban esta actividad ilegal.

Los animales rescatados corresponden a 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsteres, los cuales fueron entregados en custodia al IDPYBA y trasladados a su clínica veterinaria. Las valoraciones iniciales evidenciaron bajo peso corporal y signos de debilidad, además de deficiencias graves en nutrición, como alimentación inadecuada, falta de suministro de agua y comederos y bebederos en mal estado.

Asimismo, se identificó la ausencia de protocolos de desparasitación interna y externa, así como la inexistencia de medidas de medicina preventiva. Muchos de los animales no reaccionaban a estímulos del entorno, lo que reflejaba su estado de vulnerabilidad.

Tras los exámenes individuales, los animales fueron alojados en espacios amplios con temperatura, humedad y ventilación controlada.

“Se trata de cachorros y recién nacidos que se encuentran en constante observación por parte del equipo veterinario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Algunos de los rescatados fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de brindarles todos los cuidados complementarios requeridos”, informó la entidad a través de un comunicado

De acuerdo con su especie y etapa de desarrollo, se implementaron cuidados específicos. Los conejos, que se encuentran en etapa infantil, permanecen con calefacción y reciben una dieta basada en pasto y alfalfa, con introducción progresiva de alimento concentrado.

Los pollitos también se mantienen bajo calefacción y son alimentados con concentrado molido. Los hámsteres, en su mayoría infantiles y juveniles, fueron separados por sexo y reciben una mezcla balanceada diferenciada. Por su parte, patos y codornices fueron separados por tamaño y alimentados con una mezcla de salvado, avena, lenteja, arveja y maíz.

El IDPYBA informó que los animales continuarán en proceso de rehabilitación física, nutricional y comportamental. Una vez superada esta etapa, serán trasladados a hogares de paso mientras avanza su proceso legal ante las Inspecciones de Atención Prioritaria. Posteriormente, y conforme a las decisiones que se adopten, se buscará su disposición definitiva, con el objetivo de entregarlos en adopción y garantizar su bienestar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.