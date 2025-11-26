Joven donó por error $100.000 a una fundación y terminó salvando la vida de un gatito

Pulguita es un gato bebé que atraviesa un proceso de recuperación por una fractura de mandíbula y otras complicaciones de salud. Foto: @perfgatitos

Lo que comenzó como una simple intención de colaborar con un refugio de gatos terminó convirtiéndose en una historia de generosidad que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. Germán, un joven argentino, quiso donar 10.000 pesos (aproximadamente 26.000 pesos colombianos) a una fundación de Buenos Aires, pero un error al digitar la cifra lo llevó a transferir 100.000 (aproximadamente 263.513 pesos colombianos).

La historia se volvió viral después de que la hermana de Germán la compartiera en X. Más allá del error, lo que capturó la atención fue el impacto que el aporte involuntario tuvo en Pulguita, una gatito enfermo que pudo acceder a un tratamiento gracias a la transferencia accidental.

La usuaria de X @wattersanyi, hermana del joven, publicó una captura de la conversación familiar acompañada del mensaje: “No puedo parar de reírme con lo que le pasó a mi hermano”. En la imagen del chat, Germán cuenta sorprendido: “Quise transferir 10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Encima me re agradecieron”.

En otra captura difundida por la misma usuaria se veía el comprobante de la transacción y la respuesta del refugio @perfgatitos, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación vulnerable. Desde allí le escribieron: “Wow, millones de gracias. Muchas muchas gracias”, junto a un video de Pulguita, el gato que permanece bajo cuidados especiales.

Al ver el estado de Pulguita, quien atraviesa un proceso de recuperación por una fractura de mandíbula y otras complicaciones de salud, Germán decidió no pedir la devolución del dinero. Su mensaje se viralizó, no solo por la equivocación al enviar la donación, sino por su reacción generosa al conocer para qué sería usado ese monto.

El refugio explicó que tratamientos como radiografías, medicamentos y cuidados especializados alcanzan valores elevados. Solo una de las placas que Pulguita necesita cuesta alrededor de 100.000 pesos argentinos. “Es increíble el amor que llega. Gracias de corazón”, publicó la organización en una actualización reciente en Instagram.

¿Cómo está Pulguita hoy?

En su cuenta de Instagram @perfgatitos, la fundación ha compartido varias actualizaciones sobre el avance del gatito. Según el refugio, Pulguita comenzó a mostrar señales alentadoras: ya intenta trepar al sillón, busca contacto físico de manera constante y volvió a bañarse por sí mismo.

“Empezó a morder, y lo festejamos, porque significa que su fractura está sanando”, informó la organización. También señalaron que el gato continúa con tratamiento oral y que muy pronto deberá repetir sus estudios médicos para evaluar el progreso.

Otra actualización, publicada días atrás, muestra a Pulguita dando pequeños pasos: “Amaneció con mucha energía y ahora quiere hasta correr”, escribieron. Para mantenerlo seguro, el refugio anunció que recibirá un corral especial mientras continúa su rehabilitación.

El caso ha conmovido a miles de usuarios en Argentina y otros países, quienes han enviado mensajes de apoyo, han realizado nuevas donaciones o han difundido la historia para impulsar la adopción y el cuidado responsable de animales rescatados.

