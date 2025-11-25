Noviembre es el mes ideal para adoptar perros senior: ¿por qué?

Adoptar a un animal mayor implica comprender sus necesidades, pero también trae innumerables beneficios. Foto: Unsplash

Los perros son animales de compañía fieles, juguetones, enérgicos y nobles, características que los han convertido en compañeros ideales para todo tipo de personas. Sin embargo, existe una realidad poco visible: los perros mayores, también llamados senior, son los menos adoptados e, incluso, en muchos casos son abandonados cuando comienzan a requerir más cuidados o presentan enfermedades asociadas a la edad.

Para cambiar esta percepción y darles una oportunidad, en noviembre refugios y organizaciones de bienestar animal alrededor del mundo celebran el “Mes de la Adopción de Mascotas Senior”. La iniciativa nació en Estados Unidos y fue impulsada por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal (ASPCA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de demostrar que los animales mayores también merecen un hogar. Durante este mes, muchas fundaciones eliminan la cuota de adopción para facilitar el proceso y animar a las familias a conocerlos.

En Colombia, varias organizaciones se han sumado a esta causa. Una de ellas es la Fundación Adopta un Amigo (@adoptaunamigoc), ubicada en Cartago, Valle del Cauca, que cada noviembre lanza una campaña en sus redes sociales para dar a conocer a quienes han esperado por años una segunda oportunidad.

“Noviembre es el mes de mirar con el corazón y darle una segunda oportunidad a quienes han esperado demasiado: nuestros abuelitos peludos”, dicen.

En este refugio, los animales mayores son los protagonistas. Muchos han visto pasar ante sus ojos a perros más jóvenes que rápidamente encuentran un hogar, mientras ellos continúan esperando con paciencia.

En un video, la fundación presentó a varios de estos “perriabuelos”, algunos con canas y pasos más lentos, para que las personas interesadas en agrandar la familia los tengan en cuenta. “Ellos no corren tan rápido ni saltan tan alto, pero tienen el corazón más noble que puedas imaginar”, señalan.

Razones para adoptar a un perro senior

Adoptar a un animal mayor implica comprender sus necesidades, pero también trae innumerables beneficios. El Centro de Adopción APA recuerda que estos compañeros requieren revisiones veterinarias más frecuentes, entornos cómodos y actividades suaves que mantengan activas sus articulaciones y su mente.

Pequeños ajustes como una cama cómoda, rampas o paseos más cortos y tranquilos pueden mejorar significativamente su bienestar.

Además, convivir con un perro o gato senior tiene ventajas claras:

1. Ya están educados:

Estas mascotas no suelen destruir objetos, entienden rutinas y se adaptan fácilmente a nuevos entornos.

2. Su personalidad está definida:

No habrá cambios drásticos en su temperamento. Su carácter está completamente formado, por lo que la familia sabe desde el primer día si se lleva bien con niños o con otros animales.

3. Son más económicos al inicio:

Generalmente ya están esterilizados y han recibido las vacunas básicas.

4. Ideales para personas mayores o familias de vida tranquila:

Requieren menos juegos y se ajustan bien a ritmos pausados, por lo que son ideales para personas de la tercera edad que igualmente requieran de actividad física moderada.

5. Adoptarlos es salvar una vida:

En muchas fundaciones, los animales senior son los últimos en ser elegidos y, lamentablemente, algunos nunca encuentran un hogar. Al adoptar a un “perriabuelos” no solo se le da la oportunidad de vivir sus últimos años rodeado de afecto, sino que también se libera un espacio para que otro animal que lo necesita pueda ser rescatado.

