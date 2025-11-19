La gatita que pesa menos de un kilo y enamoró en redes sociales: ella es Masi

Su comportamiento durante la alimentación es otro rasgo peculiar: solo come si su dueña está sentada a su lado. Foto: TikTok: @theminimasi

La pequeña Masi, una gata que no supera los 900 gramos de peso, se ha convertido en sensación en TikTok gracias a su peculiar apariencia, su energía inagotable y la enternecedora historia de cómo llegó a su actual hogar en Alemania.

Su vida dio un giro inesperado luego de que su madre y sus hermanos la rechazaran al nacer debido a su tamaño, situación que finalmente la llevó a ser adoptada por una joven ucraniana, Yuliia, mientras visitaba a la familia de su novio hace tres años.

Desde sus primeros días, la felina necesitó ser alimentada con biberón, ya que era la más frágil de la camada. Tras mudarse primero a Polonia y luego a Alemania junto a su cuidadora, la gata no mostró el crecimiento esperado.

Yuliia confiesa que inicialmente creyó que solo se trataba de un desarrollo más lento o de una gata particularmente pequeña, hasta que, pasados los seis meses, la falta de crecimiento motivó una consulta veterinaria.

El especialista sugirió que la causa más probable era algún tipo de enanismo felino, aunque no se realizaron pruebas invasivas para confirmarlo debido a los riesgos que implicaba para la minina. “Lo fundamental es que esté sana”, relató la mujer al medio Newsweek.

Aun con un sistema inmunológico más vulnerable, Masi lleva una rutina sorprendentemente dinámica. Según su dueña, es mucho más enérgica que un gato promedio: mientras otros experimentan ráfagas de actividad de media hora, la diminuta felina puede correr y jugar durante dos o tres horas sin detenerse.

Convive actualmente con dos gatos mayores, Felix y Matroskin, que cuidan de ella como si fueran sus hermanos adoptivos. Su comportamiento durante la alimentación es otro rasgo peculiar: solo come si su dueña está sentada a su lado, aunque cuando Yuliia no está en casa, se alimenta con normalidad.

Una estrella en internet

En TikTok, desde la cuenta @theminimasi, miles de usuarios siguen sus aventuras diarias. Su desproporción física, su temperamento afectuoso y su inteligencia han despertado una ola de ternura y curiosidad. “A veces creo que sueño, porque me parece imposible que una gata sea tan perfecta”, afirma su cuidadora.

La historia tiene un giro irónico: antes de conocer a Masi, Yuliia solía bromear diciendo que quería un gato que se mantuviera pequeño para siempre, a lo que respondía que era imposible. Años después, la vida la sorprendió con la excepción.

De acuerdo con la información recopilada por Purina, esta condición puede originarse por defectos genéticos poco comunes, entre ellos osteocondrodisplasia, enanismo hipofisario o una selección genética orientada a tamaños reducidos, como ocurre con razas tipo Munchkin. Las señales físicas suelen incluir cabeza más grande, mandíbula pronunciada y proporciones óseas atípicas.

Aunque los gatos “miniatura” suelen confundirse con los gatos enanos, estos últimos mantienen proporciones más equilibradas, solo que en menor escala.

En el caso de Masi, su tamaño no le impide disfrutar de una vida plena; sin embargo, su sistema inmunológico la hace más propensa a resfriados y otras afecciones menores, según cuenta su dueña.

La pequeña felina, que un día fue rechazada por su familia biológica, hoy cuenta con un hogar donde es cuidada con dedicación y es amada por miles de seguidores alrededor del mundo.

