Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Joven renuncia a salario de 3.500 dólares al mes para darle mejor calidad de vida a su perro

La renuncia de Losano se ha convertido en ejemplo de cómo las nuevas generaciones reevalúan su relación con el trabajo.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
18 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Durante dos años y medio, Losano trabajó en una de las instituciones bancarias más influyentes del mundo.
Durante dos años y medio, Losano trabajó en una de las instituciones bancarias más influyentes del mundo.
Foto: Archivo personal
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La historia de Andrés Losano, un joven profesional argentino del sector financiero, ha generado debate tras conocerse su renuncia a un puesto altamente remunerado en JP Morgan con el fin de dedicar más tiempo a su perro, Factos.

El caso, que él mismo dio a conocer, plantea una reflexión que va más allá de lo personal: una crítica implícita a la idea de éxito basada únicamente en logros económicos.

Vínculos relacionados

Coronel Bizcocho, el perrito maltratado que fue adoptado por la Policía: esta es su historia
Indignación por perro atrapado y sin cuidados en medio de una obra en Bogotá
“Los gatos no se tienen que bañar”: Camilo Veterinario contundente con práctica común

Durante dos años y medio, Losano trabajó en una de las instituciones bancarias más influyentes del mundo, gestionando carteras de clientes de alto perfil.

Su cargo exigía largas jornadas, precisión constante y un alto nivel de responsabilidad, a cambio de un salario mensual de 3.500 dólares. Para muchos, un empleo ideal; para él, un estilo de vida que comenzó a perder sentido después de la llegada de Factos.

El perro llegó a su vida apenas cuatro meses antes de que el banco anunciara la posible vuelta total a la presencialidad. Hasta ese momento, Andrés asistía a la oficina tres veces por semana, lo que le permitía organizar su rutina sin descuidar a su mascota. Pero la posibilidad de tener que acudir al trabajo todos los días lo llevó a replantearse su futuro profesional.

“No va para más”, recordó haber pensado frente al inminente cambio. No quería dejar solo a Factos durante largas jornadas y la disyuntiva entre mantener un alto salario o priorizar el bienestar de su perro terminó resolviéndose por lo segundo.

“Quiero darle una buena calidad de vida a mi perro”, afirmó convencido de que su decisión no respondía a un impulso, sino a una transformación profunda de sus prioridades.

La renuncia de Losano se ha convertido en ejemplo de cómo las nuevas generaciones reevalúan su relación con el trabajo, el tiempo personal y el bienestar emocional, adoptando elecciones que desafían los modelos tradicionales de éxito. Para él, la libertad de construir una vida más coherente con lo que valora superó cualquier incentivo económico.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Salario

Renuncia

Argentina

Historia

Jovenes

Bienestar

Éxito

Priorizar

Trabajo remoto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.