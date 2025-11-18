Joven renuncia a salario de 3.500 dólares al mes para darle mejor calidad de vida a su perro

Durante dos años y medio, Losano trabajó en una de las instituciones bancarias más influyentes del mundo. Foto: Archivo personal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia de Andrés Losano, un joven profesional argentino del sector financiero, ha generado debate tras conocerse su renuncia a un puesto altamente remunerado en JP Morgan con el fin de dedicar más tiempo a su perro, Factos.

El caso, que él mismo dio a conocer, plantea una reflexión que va más allá de lo personal: una crítica implícita a la idea de éxito basada únicamente en logros económicos.

Durante dos años y medio, Losano trabajó en una de las instituciones bancarias más influyentes del mundo, gestionando carteras de clientes de alto perfil.

Su cargo exigía largas jornadas, precisión constante y un alto nivel de responsabilidad, a cambio de un salario mensual de 3.500 dólares. Para muchos, un empleo ideal; para él, un estilo de vida que comenzó a perder sentido después de la llegada de Factos.

El perro llegó a su vida apenas cuatro meses antes de que el banco anunciara la posible vuelta total a la presencialidad. Hasta ese momento, Andrés asistía a la oficina tres veces por semana, lo que le permitía organizar su rutina sin descuidar a su mascota. Pero la posibilidad de tener que acudir al trabajo todos los días lo llevó a replantearse su futuro profesional.

“No va para más”, recordó haber pensado frente al inminente cambio. No quería dejar solo a Factos durante largas jornadas y la disyuntiva entre mantener un alto salario o priorizar el bienestar de su perro terminó resolviéndose por lo segundo.

“Quiero darle una buena calidad de vida a mi perro”, afirmó convencido de que su decisión no respondía a un impulso, sino a una transformación profunda de sus prioridades.

La renuncia de Losano se ha convertido en ejemplo de cómo las nuevas generaciones reevalúan su relación con el trabajo, el tiempo personal y el bienestar emocional, adoptando elecciones que desafían los modelos tradicionales de éxito. Para él, la libertad de construir una vida más coherente con lo que valora superó cualquier incentivo económico.

¿Y si los perros más temidos fueran, en realidad, los más incomprendidos? Por décadas, razas como el pitbull o el rottweiler han cargado con un peso que no les pertenece. Abrimos hilo sobre los peludos catalogados como de “manejo especial”👇🔗https://t.co/lqlqtNQRaZ pic.twitter.com/DImR9d9fNA — La Red Zoocial (@laredzoocial) November 9, 2025

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱