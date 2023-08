Estas son las increíbles cosas que hacen los gatos

Los gatos son los animales de compañía ideales, pero a veces hacen cosas realmente extrañas. Foto: Pixabay

Como lo hemos registrado en La Red Zoocial, los gatos son criaturas increíbles. Pero, lastimosamente, los felinos han sufrido varias estigmatizaciones en el pasado: se les ha tachado de individualistas, egoístas y malas mascotas. Pero, tener un minino puede ser una de las mejores decisiones de su vida.

Leer: ¿Cómo decirle a su gato que lo quiere en su lenguaje?

Estudios recientemente publicados demuestran que los gatos quieren tanto a sus amos como los perros. No obstante, la forma en que ellos demuestran su amor es distinta, por lo que las personas malinterpretan sus comportamientos. De hecho, ellos representan grandes ventajas para quienes deciden adoptarlos.

Karla Carpio (@tata.veterinaria en Instagram), médica veterinaria, especialista en Bienestar Animal y Etología, le comentó a La Red Zoocial que estas mascotas son especialmente positivas para personas que viven en las ciudades, que llevan un ritmo de vida ajetreado y rápido. “Es mucho más sencillo llegar a la casa y hacer actividades con un gato, que, por ejemplo, llegar agotado al hogar y tener que sacar al perro, a pesar del cansancio”, explica la experta.

Todas estas actividades, hacen parte del comportamiento natural del gato. Sin embargo, los felinos suelen sorprender a sus dueños con comportamientos que se podrían catalogar como “fuera de lugar”. En La Red Zoocial, con información recopilada del portal Experto Animal, le contamos cuáles son algunos de ellos.

Leer: ¿Por qué los gatos maine coon son tan amigables?

Seguro alguna vez ha visto cómo su gato lleva ratones, aves u otros animales muertos a su hogar. No se asuste, esto hace parte de un comportamiento frecuente en los felinos que está relacionado con su naturaleza cazadora.

Mia Cobb, veterinaria del Centro de Ciencias del Bienestar Animal de la Universidad de Melbourne (Australia), explicó en un artículo de The Convesation algunos de los principales motivos de este peculiar hábito.

Este comportamiento lo transmiten las madres a sus crías al enseñarles a cazar desde los primeros días de existencia. Primero les llevan presas muertas para que se las coman y luego vivas, o moribundas para que jueguen con ellas hasta matarlas o aburrirse. No obstante, este comportamiento es más común en los gatos ferales que en los domésticos, quienes toman como “estudiantes” a sus dueños.

Por ello, los felinos les llevan animales muertos a sus dueños, para mostrarles lecciones de cómo cazar o, en otros casos, solo para compartir esa recompensa con ellos. Y aunqu los gatos no siempre son los responsables de matar a otros animales porque, en algunos casos, suelen ser oportunistas al haber encontrado algo que ya estaba muerto y llevarlo a casa, sí han llegado a impactar de forma significativa a la fauna silvestre.

Leer: Agresividad en gatos: causas, síntomas y tratamiento

Según un estudio de Nature Communications los gatos domésticos en libertad se han introducido a nivel mundial y han contribuido a múltiples extinciones de la vida silvestre. Aunque la magnitud de la mortalidad que causan estos animales es especulativa, tan solo en Estados Unidos mueren entre 1300 y 4000 millones de aves y entre 6300 y 22 300 millones de mamíferos al año por causa de la presencia de gatos en libertad.

De hecho, en agosto del año 2022 la Academia de Ciencias de Polonia declaró que los gatos domésticos (Felis catus) serían considerados como una especie exótica invasora, dado “que existía una clara evidencia científica de la influencia negativa (de esta especie) en la biodiversidad autóctona” aunque, con base en esta decisión, solo recomendó limitar el tiempo que los gatos permanecen fuera de los espacios confinados durante la temporada de reproducción de las aves.

Leer: ¿Qué cosas pueden percibir los gatos?

De acuerdo con el portal especializado Gabrica, los gatos están entre los animales que más horas al día dedican a dormir. Ya sea que se echen debajo de un delicioso rayo de sol, que se acurruquen en su rincón favorito de la casa o que busquen su compañía, pero, ¿por qué lo hacen?.

Ana Ramírez, directora técnica de Clínicas Kivet (Kiwoko) explica que aunque los gatos son independientes, también tiene una sensibilidad muy especial, sobre todo al dormir. “Ellos buscan algún lugar que les permita sentir más seguridad y confianza, resguardándose con la compañía de otro ser (que puede ser el dueño), en el momento de dormir. Además, también son amantes del calor, con lo que, especialmente en invierno, es habitual que acudan al regazo de sus dueños”, explica.

Por ejemplo, uno de los lugares favoritos de los gatos para dormir es el pecho. “Del pecho desprendemos calor, por lo que es común que recurran a esta parte de nuestro cuerpo. Muchos dueños también disfrutan de ese contacto, por lo que pueden atribuirlo al contacto de corazón a corazón. Lo que está claro es que los mininos duermen en contacto con personas porque adoran ese calor que desprendemos, y buscar un espacio confortable y caliente para dormir, sobre todo, en invierno, es imprescindible para ellos”, señaló la experta para Hola.

Leer: Fatiga por compasión, el trastorno silenciado que afecta a veterinarios y rescatistas

Estudios publicados de forma reciente demuestran que los gatos quieren tanto a sus amos como los perros. No obstante, la forma en que ellos demuestran su amor es distinta, por lo que las personas malinterpretan sus comportamientos. En realidad, su lenguaje corporal es profundo e intenso.

La revista Nature’s Variety afirma que el amasado es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle a sus propietarios que los quieren. Este amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortaleza el vínculo entre ambos. Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

Del mismo modo, este comportamiento suele reproducirse en situaciones de gran relajación y bienestar, como cuando recibían el cuidado de su madre. Generalmente, lo hacen cuando están en el regazo de una persona, para mostrarle cariño, pero también se les ha visto hacerlo cuando están solos, encima de una manta o de la ropa, antes de acurrucarse para descansar.

Leer: Características del gato persa como mascota

Los gatos ronronean usando sus músculos de laringe y diafragma. A diferencia de otras vocalizaciones, este sonido puede realizarse no solo cuando el felino está exhalando, sino también cuando está inhalando. De hecho, los gatos domésticos no son los únicos capaces de hacerlo, pues los guepardos, linces, ocelotes y otros felinos salvajes también pueden emitir esta vibración.

Los mininos nacen sordos y ciegos, y permanecen de esta manera hasta que cumplen las dos semanas de edad. No obstante, ellos comienzan a ronronear después de unos pocos días de salir del vientre de su madre, para comunicarle a ella en dónde se encuentran y para atraer su atención en el momento en que necesitan alimentación. Este comportamiento puede continuar en su edad adulta, por lo que pueden combinar su ronroneo con un gruñido desagradable para hacerle entender a su dueño que tienen hambre.

Este instinto suele ser una forma que tienen para comunicarse con aquellos que están cerca, porque el sonido de su ronroneo es demasiado bajo para ser escuchado a grandes distancias. De hecho, esta vibración de baja frecuencia en mininos suele estar relacionada con situaciones sociales positivas, como la tranquilidad, la amabilidad y el cuidado.

Leer: Esto hacen los gatos cuando quieren proteger a sus dueños

Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Básicamente, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven de la oficina o el trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Por ello, cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una forma de marcar su territorio. Entonces, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com