Les prometieron un hogar, pero se arrepintieron: estos gatos buscan nueva familia

Con apenas tres meses de vida, Naranjo y Mandarino, dos hermanos felinos de color anaranjado, ya conocen lo que significa una promesa rota. Después de que una familia que había decidido adoptarlos cambió de opinión, los gatitos regresaron con sus cuidadoras de la organización Adopción Animal, ubicada en Bogotá, donde ahora esperan, por segunda vez, encontrar un hogar que los reciba con compromiso y amor.

La historia de estos pequeños se viralizó a través de las redes sociales del refugio: “Ya vivimos un intento fallido de adopción, llegamos a una nueva casa donde nos aseguraron que tendríamos un futuro ideal, pero se arrepintieron y estábamos en una cajita en la portería esperando una segunda oportunidad”, fue el mensaje que compartió Adopción Animal a nombre de los mininos, apelando a la solidaridad de los amantes de los animales.

Pese a su corta edad y al intento fallido de adopción, Naranjo y Mandarino gozan de buena salud. Ya fueron examinados por veterinarios, quienes confirmaron que están libres de enfermedades virales, aunque presentaban bajo peso, por lo que ahora reciben alimentación reforzada para fortalecerse.

Actualmente, la fundación está cubriendo sus necesidades básicas, como arena y comida, pero enfrenta una deuda veterinaria de más de 320 mil pesos correspondiente a consultas, pruebas virales y medicamentos. Por eso, además de buscar adoptantes responsables, hacen un llamado a la ciudadanía para ayudar con aportes económicos que permitan continuar con su atención.

Los interesados en adoptar a Naranjo y Mandarino deben comprometerse a recibirlos juntos, ser mayores de 22 años y vivir en Bogotá. El proceso inicia enviando un mensaje directo a las redes de la fundación @adopcionanimal, desde donde se comparte el formulario de adopción.

Adopción Animal reitera que su objetivo no es solo encontrar hogares para animales rescatados, sino asegurar que estos lleguen a manos responsables, evitando nuevos casos de abandono o negligencia.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

