No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Les prometieron un hogar, pero se arrepintieron: estos gatos bebés buscan nueva familia

Naranjo y Mandarino, dos gatitos de tres meses, buscan una segunda oportunidad tras un intento fallido de adopción. Ahora esperan un hogar en Bogotá lleno de amor y compromiso.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
15 de agosto de 2025 - 04:39 p. m.
Les prometieron un hogar, pero se arrepintieron: estos gatos buscan nueva familia
Les prometieron un hogar, pero se arrepintieron: estos gatos buscan nueva familia
Foto: @adopcionanimal
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con apenas tres meses de vida, Naranjo y Mandarino, dos hermanos felinos de color anaranjado, ya conocen lo que significa una promesa rota. Después de que una familia que había decidido adoptarlos cambió de opinión, los gatitos regresaron con sus cuidadoras de la organización Adopción Animal, ubicada en Bogotá, donde ahora esperan, por segunda vez, encontrar un hogar que los reciba con compromiso y amor.

La historia de estos pequeños se viralizó a través de las redes sociales del refugio: “Ya vivimos un intento fallido de adopción, llegamos a una nueva casa donde nos aseguraron que tendríamos un futuro ideal, pero se arrepintieron y estábamos en una cajita en la portería esperando una segunda oportunidad”, fue el mensaje que compartió Adopción Animal a nombre de los mininos, apelando a la solidaridad de los amantes de los animales.

Vínculos relacionados

Perreando con causa: la fiesta en Bogotá que busca ayudar a los animales sin hogar
Buscan a Pascal, perro perdido en el sur de Bogotá: ¿lo ha visto?
“Ya no era útil para ellos”: compraron a Mili y la abandonaron cuando enfermó

Pese a su corta edad y al intento fallido de adopción, Naranjo y Mandarino gozan de buena salud. Ya fueron examinados por veterinarios, quienes confirmaron que están libres de enfermedades virales, aunque presentaban bajo peso, por lo que ahora reciben alimentación reforzada para fortalecerse.

Actualmente, la fundación está cubriendo sus necesidades básicas, como arena y comida, pero enfrenta una deuda veterinaria de más de 320 mil pesos correspondiente a consultas, pruebas virales y medicamentos. Por eso, además de buscar adoptantes responsables, hacen un llamado a la ciudadanía para ayudar con aportes económicos que permitan continuar con su atención.

Los interesados en adoptar a Naranjo y Mandarino deben comprometerse a recibirlos juntos, ser mayores de 22 años y vivir en Bogotá. El proceso inicia enviando un mensaje directo a las redes de la fundación @adopcionanimal, desde donde se comparte el formulario de adopción.

Adopción Animal reitera que su objetivo no es solo encontrar hogares para animales rescatados, sino asegurar que estos lleguen a manos responsables, evitando nuevos casos de abandono o negligencia.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar