“Los gatos no se tienen que bañar”: Camilo Veterinario contundente con práctica común

Camilo López, médico veterinario de Medellín y creador de contenido sobre bienestar animal, volvió a encender la conversación en redes tras publicar un video en el que advierte, con firmeza, que la mayoría de los gatos no deben ser bañados. Su mensaje, dirigido a tutores que aún consideran el baño como parte de la rutina felina, se viralizó por su tono directo y por sus argumentos.

En el video, López explica que 9 de cada 10 gatos no disfrutan el agua, y que forzarlos a un baño puede desencadenar altos niveles de cortisol, el principal indicador de estrés. “Un baño puede generar miedo, rechazo y un pico de ansiedad enorme”, señala. El veterinario recalca que, para muchos animales, la experiencia puede resultar traumática: “Si usted disfruta ver a su gato paralizado del terror cuando lo mojan, está haciendo las cosas muy mal”.

El experto insiste en que los gatos cuentan con un sistema de autolimpieza natural. A través del acicalamiento diario, estas mascotas regulan su temperatura, mantienen su olor, distribuyen aceites esenciales y eliminan el exceso de grasa del pelaje. Bañarlos sin necesidad, advierte, no solo es inútil, sino contraproducente, ya que puede alterar el pH de la piel, aumentar la probabilidad de dermatitis, causar resequedad y, en casos más severos, generar problemas de salud que incluyen trastornos digestivos, caída del pelo, agresividad, pérdida del apetito e incluso hospitalizaciones.

Sin embargo, López aclara que existen excepciones. Algunos gatos de pelaje muy largo, que forman nudos por falta de cepillado, pueden requerir baños ocasionales. También aquellos que necesitan tratamientos dermatológicos específicos. Incluso admite que un pequeño porcentaje de gatos sí disfruta del agua, y en esos casos los baños son posibles, siempre y cuando se hagan con moderación: “Tres baños al año son más que suficientes”.

El veterinario también hace un llamado a elegir cuidadosamente a los profesionales que realizan baños felinos. Señala que algunos recurren a sedantes para manejar a gatos estresados o agresivos, una práctica que considera peligrosa y potencialmente fatal. Por eso recomienda acudir únicamente a especialistas calificados y evitar improvisaciones en casa.

Al final de su mensaje, López invita a los tutores a informarse, a priorizar el bienestar de sus animales y a compartir el contenido para promover una tenencia responsable: “No se trata de regañar, sino de educar. Los gatos no necesitan baños frecuentes, necesitan comprensión”.

