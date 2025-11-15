“No los separen”: buscan hogar para Agustín y Thea, dos perros maltratados y explotados

Tras sobrevivir a la explotación, estos dos gigantes nobles siguen unidos mientras esperan un hogar definitivo. Foto: @patitasdelaprotesta

El refugio Patitas de la Protesta, ubicado en Bogotá, ha hecho un llamado urgente para encontrar una familia definitiva para Agustín y Thea, dos perros de gran tamaño que comparten un pasado marcado por el abandono y el maltrato. Su historia comenzó el 31 de octubre de 2024 en una finca de Boyacá, donde fueron encontrados en condiciones críticas luego de que sus tutores huyeran del lugar.

Según contó la fundación, ambos animales habían sido explotados durante años para fines económicos y, cuando dejaron de “servir”, fueron abandonados a su suerte: en los huesos, infestados de pulgas, enfermos y aterrados. Thea, una perrita de la raza fila brasileiro de aproximadamente siete años, presentaba tumores mamarios y un estado de salud delicado, mientras que Agustín, un terranova de entre cinco y seis años, también estaba gravemente desnutrido y emocionalmente afectado.

Tras ser rescatados, fueron trasladados a Bogotá, donde comenzaron una rehabilitación lenta y cuidadosa. Desde el primer momento quedó claro que su vínculo eRA irrompible. No solo conviven, sino que se acompañan emocionalmente: Thea, más nerviosa y marcada por el maltrato, depende del carácter más extrovertido de Agustín. Él, por su parte, se desestabiliza si ella no está cerca. Por eso, el refugio advierte que esta es una adopción doble y no negociable.

Hoy, ambos están esterilizados, vacunados y desparasitados, pero requieren un adoptante con capacidad y compromiso. Thea pesa 47 kilos y necesita atención permanente con cardiología debido a su hipertensión. Agustín ronda los 50 kilos y demanda cuidados constantes, incluidos baños y peluquería especializada.

El refugio también aclara que, por su tamaño y necesidades, no serán entregados en zonas con sobrepoblación animal como Bosa, Usme, Soacha o Ciudad Bolívar, ni en fincas. Su bienestar requiere un entorno controlado, seguro y con dedicación permanente.

Para quienes deseen abrirles las puertas de un hogar, Patitas de la Protesta recuerda que manejan procesos de adopción nacionales e internacionales, en los que el adoptante asume los costos de traslado.

La historia de Agustín y Thea es una prueba de resiliencia y amor incondicional. Ahora solo esperan una familia responsable que les dé la vida digna que merecen, juntos.

