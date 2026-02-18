Publicidad

Perros y gatos rescatados de las inundaciones en Córdoba buscan hogares en todo el país

La Alcaldía de Montería y la Alcaldía Mayor de Cartagena unieron esfuerzos para lanzar una gran campaña nacional de adopción bajo el lema #CordobaNosNecesita.

18 de febrero de 2026 - 03:53 p. m.
La convocatoria está abierta a nivel nacional, con el fin de ampliar las posibilidades de adopción y continuar con las labores de rescate en las zonas afectadas.
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Las inundaciones provocadas por la ola invernal en Córdoba no solo han dejado viviendas destruidas y miles de personas damnificadas, también han impactado a decenas de perros y gatos que quedaron atrapados entre las aguas, separados de sus familias o sin un lugar al cual regresar. Algunos han sido encontrados sobre techos, otros aferrados a escombros y varios más aguardando en medio de la devastación, convertidos en silenciosas víctimas de la emergencia.

Hoy, muchos de esos animales están a salvo gracias a los equipos de rescate y a ciudadanos voluntarios que han actuado para proteger sus vidas. Sin embargo, su recuperación no termina con un techo provisional. Necesitan un hogar definitivo.

Ante esta situación, la Alcaldía de Montería y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), unieron esfuerzos para lanzar una gran campaña nacional de adopción bajo el lema #CordobaNosNecesita. La iniciativa busca encontrar familias en cualquier región del país que estén dispuestas a brindarles una segunda oportunidad a los animales rescatados.

“En medio de la emergencia, la solidaridad también salva vidas”, señalaron desde las redes sociales. La Alcaldías invitan a la ciudadanía a asumir la adopción como un acto de responsabilidad y empatía. Los caninos y felinos afectados por la emergencia buscan estabilidad, cuidado y cariño.

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a los albergues en Montería para conocer a los animales disponibles o, si se encuentran en otras zonas de país, diligenciar la solicitud de adopción a través de este formulario oficial habilitado por las autoridades. La convocatoria está abierta a nivel nacional, con el fin de ampliar las posibilidades de adopción y continuar con las labores de rescate en las zonas afectadas.

“Adoptar hoy es mucho más que abrir la puerta de casa, es reconstruir una vida; es demostrar que, cuando la naturaleza golpea, la solidaridad responde, es convertir el dolor en esperanza. Córdoba nos necesita y sus animales también”, indicó la Alcaldía de Cartagena en el formulario de adopción.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

