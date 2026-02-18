Publicidad

Tras perder a su cuidador, Chela fue adoptada por más de 260 policías de una estación

Durante más de diez años, Chela acompañó a un adulto mayor en condición de calle en pleno centro de Pereira. Según testigos, cuando el hombre falleció, la perrita permaneció a su lado durante horas.

18 de febrero de 2026 - 01:11 p. m.
La historia de Chela conmovió a la ciudadanía, que también se sumó con donaciones y mensajes de apoyo.
Foto: Policía Metropolitana de Pereira
Chela es una perrita de edad avanzada cuya historia ha conmovido a gran parte de la población en Pereira, Risaralda. La canina vivía en pleno centro de la ciudad, en inmediaciones del Centro Cultural Lucy Tejada (carrera 10 con calle 16), donde acompañaba a un adulto mayor en condición de calle, su cuidador durante años.

En los últimos días, el hombre falleció y, según testigos, Chela permaneció a su lado durante horas, poniendo en evidencia el fuerte vínculo que los unía.

Según relataron medios locales, el hombre y Chela compartieron más de diez años en las calles del centro, especialmente en inmediaciones de la Catedral. La imagen de la perrita permaneciendo junto a su cuidador despertó una ola de solidaridad y preocupación en redes sociales, donde decenas de personas preguntaban qué sucedería con ella.

Ante la situación, la Policía Nacional de Colombia activó acciones para garantizar su protección. En un video difundido por la institución, el teniente coronel Fabián Rivera explicó que, además de su función preventiva y de seguridad ciudadana, la Policía también tiene un compromiso con la protección de los seres sintientes.

“El caso fue el de un señor habitante sin techo que falleció. Tenía una perrita que era su compañía desde hace 10 años, Chela. Al darme cuenta de la noticia, acudimos al rescate”, señaló el uniformado.

Chela fue trasladada a la Estación de Policía Pereira, donde recibió valoración médico-veterinaria, desparasitación, baño y cuidados integrales. Tras los exámenes, se confirmó que se encuentra en excelente estado de salud.

Los uniformados de la estación también decidieron adoptar oficialmente a la perrita, esto con el fin de garantizarle su cuidado y protección en los años que le quedan de vida. “Somos 260 policías que la vamos a querer y la vamos a cuidar. Va a ser nuestra nueva integrante”, expresó el oficial.

Chela ahora hace hace parte de la familia de la estación, donde recibe alimento, afecto y seguimiento permanente. Según informó la institución, la comunidad pereirana también se ha sumado con donaciones de comida y mensajes de apoyo.

“La Policía Nacional honra la memoria de su anterior cuidador y ratifica que su vocación de servicio también se extiende a la defensa y protección de quienes no tienen voz“, expresó la Policía de Pereira en un comunicado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

