Michín, el gato callejero que conquistó a un barrio y a un hospital en Medellín

Michín se ha ganado el cariño de pacientes y trabajadores de salud en el barrio Campo Valdés, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un gato negro que apareció un día en una acera del barrio Campo Valdés, en Medellín, terminó siendo parte de la comunidad de vecinos, personal médico y pacientes de un hospital del sector.

Su nombre es Michín, y su historia, compartida por la Alcaldía de Medellín, se ha convertido en un ejemplo de cómo el vínculo entre las personas y los animales puede generar bienestar y fortalecer el sentido de comunidad en la vida cotidiana.

Según relató la administración distrital en la serie “Medellín en Historias”, de su portal web, el felino apareció hace algún tiempo cerca de la casa de John Arbey Zapata, un vecino del sector que notó algo particular en su comportamiento. Aunque varios habitantes intentaron alimentarlo, el animal parecía buscar algo distinto.

“Ese pobre animal llegó aquí maullando, pero no pidiendo comida, sino pidiendo amor, cariño, calor de hogar”, contó el hombre.

Con el paso de los días, el gato comenzó a frecuentar la vivienda de Zapata, donde encontraba alimento, descanso y caricias, pero sin perder su independencia. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a llamarlo Michín.

Su presencia pronto trascendió la cuadra. A pocos metros se encuentran el Centro de Salud de Campo Valdés y el Hospital Infantil Concejo de Medellín, lugares donde el gato empezó a aparecer con frecuencia. En medio de salas de espera, pasillos y turnos largos, el animal se fue ganando el cariño de quienes trabajan y visitan estos espacios.

Para algunos trabajadores de la zona, su presencia se convirtió en una especie de pausa dentro de jornadas exigentes. El personal que atiende líneas de apoyo en salud mental, por ejemplo, asegura que la compañía del felino ayuda a aliviar el estrés después de atender llamadas difíciles o situaciones emocionales complejas.

“Cuando yo llegué a trabajar acá me dijeron: ‘acá hay un gato’. Y yo: ¿dónde? ¿Dónde está? Y cuando lo vi, me enamoré. Michín se convirtió en una pausa en medio del estrés. En un respiro. Tenerlo ahí, cuando la carga laboral es pesada, es como volver a ese espacio de autorregulación después de una llamada muy maluca. Es muy chévere”, cuenta Natalie, paramédica en la Línea Amiga de la Secretaría de Salud de Medellín.

Empleados del centro de salud y vecinos empezaron a organizarse para darle comida al gato, con el fin de evitar que recibiera comida en exceso, ya que él suele moverse entre distintos puntos del barrio.

Su comportamiento sociable también ha dado lugar a anécdotas que circulan entre quienes lo conocen. Algunos trabajadores cuentan que, en ocasiones, el gato aparece en la puerta del centro médico durante los turnos nocturnos, como si también hiciera parte del equipo.

Los habitantes del sector destacan la forma en que un animal puede generar vínculos y aportar bienestar emocional a las personas. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, su historia demuestra cómo la convivencia con los animales también puede fortalecer el sentido de comunidad en los barrios.

Para muchos en Campo Valdés, Michín es un recordatorio de que los pequeños gestos de compañía pueden marcar la diferencia, incluso en medio de la rutina y las dificultades.

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