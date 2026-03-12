Héroes de cuatro patas: Bomberos de Rionegro entrenan cachorros para fortalecer rescates

Los nuevos cachorros del equipo K9 comenzarán su proceso de formación junto a bomberos especializados para participar en misiones de rescate. Foto: @bomberosrionegro

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, en Antioquia, informó recientemente que busca fortalecer sus capacidades de atención a emergencias con la incorporación de tres perros cachorros de raza border collie que harán parte del componente K9 de búsqueda y rescate.

La iniciativa, impulsada por el comandante del organismo de socorro, el subteniente Carlos Daza, pretende mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente en escenarios donde se requiere localizar personas desaparecidas, atrapadas o extraviadas.

El componente K9 está conformado por binomios operativos, es decir, un bombero y un perro entrenado que trabajan de manera conjunta durante las operaciones. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, gracias a su extraordinario sentido del olfato, los caninos pueden detectar rastros humanos en amplias extensiones de terreno y en condiciones complejas, lo que los convierte en aliados clave en misiones de búsqueda en zonas naturales, estructuras colapsadas o lugares de difícil acceso.

Con la llegada de los tres cachorros, el grupo especializado contará con cinco perros de trabajo. Entre ellos se encuentra Saki, un pastor alemán de un año que iniciará su proceso de entrenamiento especializado, y Onix, un border collie de nueve años que ya cuenta con certificaciones nacionales e internacionales en búsqueda y rescate.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro explicaron que este fortalecimiento hace parte de las estrategias impulsadas por la comandancia y el Consejo de Oficiales para optimizar las labores de rescate, especialmente en áreas boscosas y entornos de alta complejidad.

