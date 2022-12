¡Milagro de Navidad! Gata se reencontró con su familia después de 10 años

Una foto actual de Mimi, quien fue adoptada por la familia Price en 2010, antes de desaparecer. Foto: Refugio de Animales y Centro de Adopción de Brookhaven

Mimi, una gata que estuvo perdida 10 años en Nueva York, se reencontrará con su dueño a inicios de 2023. Sin embargo, esta vez será en España, el nuevo hogar de su familia.

Richard Price, que tras retirarse decidió vivir en dicho país europeo junto a su esposa, no podía creer que Mimi estuviera viva, tras haberla buscado por mucho tiempo. “Oh, Dios mío, ella está viva, esto es fantástico. Y, oh, Dios mío, la dejamos allí”, fue su reacción inicial tras recibir la llamada del Refugio de Animales de la Ciudad de Brookhaven, en Estados Unidos, de acuerdo con NBC.

“Nos sentimos eufóricos y horrorizados al mismo tiempo. Si tan solo pudiera hablar y contarnos por lo que ha pasado”, agregó Price.

Mimi desapareció en julio de 2012 cuando escapó del hogar de un familiar que cuidaba de ella y a pesar de que realizaron una búsqueda exhaustiva durante mucho tiempo, colocando volantes y contactando oficinas veterinarias, no la encontraron.

La familia había perdido la esperanza por completo hasta la semana pasada que fue encontrada y llevada al refugio por Gary Guiseppone, quien no quería que el animal sufriera en diciembre por el fuerte clima. Lamentablemente, Mimi no estaba en buenas condiciones porque no había comido lo suficiente y su pelaje estaba muy enredado. “Se sentía como un escudo de armadura, así de mal estaba”, afirmó a NBC la directora del sitio, Linda Klamplf.

Por este motivo, el personal tuvo que limpiarla y cortarle el pelaje para aliviar la carga, esto permitió identificar que la gata tenía un microchip que los llevó hasta su dueño. Pese a las condiciones en que fue encontrada, Mimi, ahora de 13 años, aún está sana y en vías de recuperarse totalmente para lucir como antes e iniciar su nueva vida en España junto a Patch, Tiny y Groot, los tres gatos que adoptaron en su familia tras perderla.

Price espera que Mimi lo recuerde y pueda pasar el resto de su vida junto a ella, mientras tanto, ella esperará en la casa de un familiar en Long Island hasta 2023.

A raíz de esta noticia, la familia Price ha buscado información sobre lo qué pasó con su animal y descubrieron que en la mayoría del tiempo recibió ayuda por parte de desconocidos. Julia Ray y su padre, Lawrence, la alimentaron durante varias tormentas e inviernos amargos. “Ella estaba feliz afuera, así que simplemente la dejamos estar”, dijo Ray al The Washington Post.

