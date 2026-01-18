Mujer adoptó un pequeño gatito y se llevó una gran sorpresa meses después (video)

Su peso adulto suele oscilar entre los 3,5 y 8 kilogramos, y su longitud corporal puede variar entre 43 y 64 centímetros. Foto: hercozycrew

Una mujer de Ontario, Canadá, vivió una inesperada sorpresa tras adoptar a un pequeño gatito siberiano, convencida de que crecería hasta alcanzar un tamaño modesto. Sin embargo, en pocos meses, el felino experimentó una transformación que captó la atención de millones de personas en redes sociales.

La historia fue compartida en Instagram bajo el usuario @hercozycrew, donde se observa al gato, llamado Sprout, cuando era apenas un cachorro: una diminuta bola de pelo con intensos ojos azules.

En contraste, el video muestra luego su aspecto actual: un gato grande y extremadamente peludo, recostado cómodamente en un sofá mientras se acicala y observa a su dueña.

Según relató su propietaria, Carly Thomas, creadora de contenido digital de 29 años, Sprout llegó a su hogar a comienzos de mayo de 2025 con un peso aproximado de 0,7 kilogramos.

Para enero de 2026, con apenas 11 meses de edad, el gato ya alcanza cerca de 5 kilogramos, un tamaño que supera ampliamente sus expectativas iniciales, considerando que su primer cumpleaños será recién en febrero.

Thomas explicó que los gatos siberianos son conocidos por su crecimiento lento y que no alcanzan su tamaño definitivo hasta alrededor de los tres años de edad, por lo que Sprout aún podría seguir creciendo. “El cambio ha sido sorprendente; creció de una forma increíblemente rápida”, señaló en declaraciones al medio Newsweek.

Especialistas citados por el sitio Catster indican que los gatos siberianos son una raza grande y de pelo largo originaria de Rusia. Su peso adulto suele oscilar entre los 3,5 y 8 kilogramos, y su longitud corporal puede variar entre 43 y 64 centímetros.

Se trata de animales robustos, sociables y adaptables, valorados por su temperamento afectuoso y su característico pelaje triple, además de su reputación de ser relativamente hipoalergénicos.

Si bien no son los gatos domésticos más grandes, los siberianos se sitúan entre las razas medianas y grandes, y suelen integrarse con facilidad en hogares con otros animales.

El video de Sprout se volvió viral rápidamente, superando los 2,1 millones de visualizaciones y acumulando más de 109 mil reacciones.

Entre los comentarios, varios usuarios bromearon sobre su tamaño, señalando que “parece un bebé grande disfrazado de gato”, mientras otros destacaron que se trata de una transformación típica de la raza y que probablemente continúe creciendo en los próximos años.

