El último día de Pukita en en el planeta: tuvo un “gesto de amor eterno” con su familia

Un video publicado en la cuenta de Instagram de la usuaria Patito Herrera (@patitoherrera) conmovió a cientos de personas al relatar el último día de vida de Pukita, una perrita criolla de pelaje blanco que se despidió de su familia con amor y serenidad.

De acuerdo con lo narrado por su cuidadora, Pukita llevaba más de 13 años a su lado y había sido adoptada cuando ya era una perrita adulta, por lo que se estima que tenía más de 15 años. En sus últimos momentos, su familia decidió acompañarla en un recorrido por los lugares que marcaron su vida cotidiana, aquellos espacios que transitó durante años y que se convirtieron en el escenario de una despedida profundamente conmovedora. El video, narrado desde una voz íntima, refleja una conexión profunda entre Pukita y su familia, especialmente con su cuidadora principal, a quien ella llamaba “mami”.

Según el relato, ese último día estuvo lleno de momentos emotivos. Pukita compartió sus últimas horas con sus hermanas y compañeras de vida: otra perrita y una gatita, con quienes había sido inseparable. Juntas se despidieron en un ambiente de calma y afecto.

Uno de los momentos que más llamó la atención de quienes vieron el video fue un gesto simbólico que su cuidadora describió como un “acto de amor eterno”. En un instante, decidió pintar la huella de la pata de Pukita como una forma de preservar su recuerdo. “Es una marca imborrable de mis pasos por la vida para recordarme siempre”, se escucha en la narración del video.

Durante esa despedida, Pukita también probó chocolate por primera vez. Su cuidadora explicó que se trató de un pequeño placer reservado únicamente para ese último día, ya que es un alimento que normalmente no se les da a las mascotas por que puede ser altamente tóxico.

Días antes de su fallecimiento, Pukita había sido diagnosticada con linfoma multicéntrico en etapa 4, estadio B, con metástasis, una condición que deterioró rápidamente su estado de salud. Frente a este diagnóstico, su familia optó por acompañarla con amor hasta el final, priorizando su bienestar y evitando que el sufrimiento se prolongara.

Tras su partida, su cuidadora compartió mensajes de despedida en los que recordó las huellas emocionales que Pukita dejó en su vida. “La mayor lección de amor me la dio alguien que no hablaba el mismo idioma”, escribió su tutora en su cuenta de Instagram. También expresó que, aunque el dolor persiste, encuentra consuelo en saber que Pukita finalmente pudo descansar.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios, numerosos usuarios destacaron el acto de amor que implica permitir que un animal se despida sin dolor, mientras otros enviaron mensajes de acompañamiento y despedida, recordando a Pukita como “un nuevo angelito en el cielo de los perritos”.

