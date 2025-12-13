Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Mujer rescata tres gatitos abandonados y halla una nota desgarradora escrita por un niño

La mujer compartió la historia en Reddit, donde generó preocupación por el bienestar del niño.

13 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
La mujer aseguró que el mensaje le “rompió el corazón” y lamentó que un menor haya tenido que actuar bajo una amenaza de ese tipo.
Foto: Reddit u/Few-Abbreviations633
Los amantes de los animales en Míchigan, Estados Unidos, quedaron consternados luego de que una mujer encontrara tres gatitos abandonados en un parque, dentro de una caja que incluía una nota presuntamente escrita por un niño.

Kelly, paseaba a su perro cuando vio una caja cerca de una fuente de agua. Al revisarla, descubrió a los tres gatitos de apenas unas semanas de vida, con los ojos casi sin abrir. Ante la situación, decidió llevarlos a su casa, donde los alimentó con biberón durante semanas.

Tres meses después, cuando un refugio local tuvo espacio disponible, Kelly entregó allí a los gatitos. Según informó, todos fueron adoptados en menos de una semana.

Sin embargo, lo que más impactó fue la nota encontrada dentro de la caja, escrita con la letra temblorosa de un menor: “Si no lo hacía, mi papá dijo que los mataría. Por favor, ámenlos.”

La mujer compartió la nota en Reddit, donde generó miles de reacciones y comentarios de usuarios que expresaron su preocupación por el bienestar del niño y agradecieron el gesto solidario.

Kelly aseguró que el mensaje le “rompió el corazón” y lamentó que un menor haya tenido que actuar bajo una amenaza de ese tipo.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad: pidió a los dueños de mascotas que esterilicen y castren a sus animales para evitar camadas no deseadas, recordando que en su zona existen veterinarios y refugios que ofrecen estos servicios de forma gratuita.

La historia culminó con un final feliz para los gatitos, aunque deja en evidencia la importancia de la educación, la empatía y el cuidado responsable de los animales.

