“No tenemos tiempo para ella”: Perrita adoptada en enero regresó a la fundación

Quipe tiene apenas un año de edad. Es una perrita tranquila, amorosa y obediente.

Después de nueve meses en un hogar, Quipe, una perrita rescatada por la Fundación San Roque Lucila Carmona, regresó a las instalaciones del refugio. La razón que dieron sus adoptantes fue “no tener dinero para mantenerla ni tiempo para ella”, según informó la fundación a través de sus redes sociales.

El caso causó indignación entre los miembros de la fundación, quienes desde hace años dedican su vida al rescate, rehabilitación y adopción responsable de animales en situación de abandono en Subachoque, Cundinamarca.

“Es muy duro para nosotros. Detrás de cada adopción hay un proceso serio y responsable: entrevistas, visitas, seguimiento y, sobre todo, un voto de confianza”, señalaron desde su cuenta de Instagram.

La organización aclaró que su proceso de adopción es completo y riguroso, e incluye verificaciones y acompañamiento posterior. Sin embargo, recordaron que “no hay forma de prever la falta de empatía o compromiso de algunas personas”.

Quipe tiene apenas un año de edad. Es una perrita tranquila, amorosa y obediente. Está esterilizada, vacunada y convive sin problemas con otros perros. “Es, literalmente, una perrita espectacular”, dijo la fundación, lamentando que haya sido devuelta tras haber encontrado lo que parecía un hogar definitivo.

Su historia comenzó cuando fue rescatada de la calle para ser esterilizada, mientras la fundación enfrentaba una epidemia de moquillo. Aun así, decidieron darle una oportunidad y publicarla en adopción. “Creímos que había tenido suerte, pero hoy vuelve sin merecerlo”, agregaron.

Ahora, la Fundación San Roque busca una nueva familia para Quipe: una que la quiera, la cuide y la respete como merece. “Porque Quipe merece una segunda oportunidad, pero esta vez, para siempre”, concluyeron en su publicación.

La organización hace un llamado a la comunidad para apoyar la difusión de su historia y, de ser posible, ofrecerle un nuevo hogar. Casos como el de Quipe evidencian los retos que enfrentan las fundaciones de protección animal y la importancia de asumir la adopción como un compromiso de por vida, no como una decisión temporal.

La Fundación San Roque Lucila Carmona (@fundacionsanroque) está ubicada en Subachoque, Cundinamarca. Si desea apoyar o conocer más sobre sus programas de adopción y rescate, puede contactarlos a través de sus redes sociales.

