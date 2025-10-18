Nemo sigue esperando un hogar: cuatro años sin una familia que lo adopte

Nemo es perro noble, agradecido y lleno de energía. Foto: @fundacion_chocalapata

Han pasado 1.418 días desde que Nemo llegó a la Fundación Col Choca La Pata, en Cundinamarca. Cuatro años en los que este perro noble, juguetón y fiel ha visto pasar a decenas de compañeros que encontraron un hogar, mientras él sigue esperando que alguien repare en su mirada dulce y en su corazón grande.

A diferencia de otros, Nemo no tiene un tamaño “de apartamento”. No cabe en un bolso ni pesa poco. Tal vez por eso, sospechan en la fundación, ha sido ignorado una y otra vez. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que su tamaño solo es grande cuando se trata de amor. “El tamaño de Nemo solo importa cuando hablamos de su corazón”, señalan desde la organización, que lleva años rescatando y rehabilitando animales en condición de abandono y vulnerabilidad.

En la fundación lo describen como un perro noble, agradecido y lleno de energía, que se emociona con solo ver a las personas. Nemo no busca lujos ni una casa enorme, solo un lugar donde pueda sentirse querido, acompañado y cuidado.

Desde Col Choca La Pata hacen un llamado a mirar más allá de la apariencia o el tamaño. “Todos los peluditos merecen una oportunidad, los grandes, los pequeños, los mestizos, los tímidos, los viejitos. Todos tienen un alma hermosa que solo necesita ser vista”, aseguran desde sus redes sociales.

La historia de Nemo no es solo la de un perro que espera, sino también la de miles de animales invisibles que, pese a haber sido rescatados, siguen sin conocer el calor de un hogar.

Quienes deseen adoptar a Nemo o conocer más sobre él pueden comunicarse con la fundación al WhatsApp 314 683 6324 o través de sus redes sociales @fundacion_chocalapata.

