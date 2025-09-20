No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Necesita un hogar de verdad”: devuelven a Roma al refugio, gata recién adoptada

Desde el refugio alertan que, lamentablemente, los casos como el de Roma se han vuelto cada vez más comunes. Aseguran que las personas adoptan por impulso, más no por compromiso.

20 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Roma es perfecta para cualquier hogar: se lleva bien con otros animales y es una gran compañía para niños pequeños o adultos mayores.
Roma es perfecta para cualquier hogar: se lleva bien con otros animales y es una gran compañía para niños pequeños o adultos mayores.
Foto: OhMyCat Sevilla
Roma es una hermosa gata blanca con manchas grises, ojos azules, y personalidad encantadora que a su avanzada edad sigue sin conocer el amor y el cariño de una familia.

Esta gatita fue rescatada, a finales de julio, gracias al trabajo de OhMyCat Sevilla, una organización sin ánimo de lucro ubicada en España. Al principio, era tímida y precavida con los extraños, un comportamiento más que comprensible para alguien que había vivido la mayor parte de su vida en las calles.

Sin embargo, y gracias a la paciencia y el amor que recibió, volvió a confiar en las personas y demostró su verdadera personalidad: juguetona y amorosa.

Fue tanto el amor que recibió en el refugio que decidieron llamarla Roma, como una manera simbólica de asegurarle a sus futuros adoptantes que nunca les faltaría cariño en sus vidas. Pero, a pesar de todo, eso no fue suficiente y Roma regresó al refugio del que tanto le costó salir.

La gatita fue adoptada el 19 de agosto por una familia que prometió cuidarla y brindarle una vida cómoda y feliz, pero una situación con su gato hizo que, en menos de un mes, el 10 de septiembre, regresara de nuevo a OhMyCat.

Hoy Roma vuelve a necesitar lo más importante: un hogar de verdad, estable y lleno de amor. Sus preciosos ojos azules reflejan ese deseo profundo de tener, por fin, una familia para siempre”, escribieron en redes sociales.

A pesar del abandono, sus rescatistas no pierden la esperanza porque saben que Roma, con su inteligencia, amabilidad y bondad, es la compañera ideal para cualquier familia que esté dispuesta a abrir su corazón a un animal que realmente lo necesita, y que entienda que la adopción no es juego, sino una responsabilidad de por vida.

Por el momento, Roma se encuentra en OhMyCat esperando, junto a cientos de animales más, llamar la atención de una familia amorosa, cariñosa y responsable que le brinde la mejor calidad de vida en sus últimos años.

Si quiere adoptar o ayudar a Roma, puede comunicarse con las redes sociales de @oh_my_cat_sevilla.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

