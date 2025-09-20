“Necesita un hogar de verdad”: devuelven a Roma al refugio, gata recién adoptada

Roma es perfecta para cualquier hogar: se lleva bien con otros animales y es una gran compañía para niños pequeños o adultos mayores. Foto: OhMyCat Sevilla

Roma es una hermosa gata blanca con manchas grises, ojos azules, y personalidad encantadora que a su avanzada edad sigue sin conocer el amor y el cariño de una familia.

Esta gatita fue rescatada, a finales de julio, gracias al trabajo de OhMyCat Sevilla, una organización sin ánimo de lucro ubicada en España. Al principio, era tímida y precavida con los extraños, un comportamiento más que comprensible para alguien que había vivido la mayor parte de su vida en las calles.

Sin embargo, y gracias a la paciencia y el amor que recibió, volvió a confiar en las personas y demostró su verdadera personalidad: juguetona y amorosa.

Fue tanto el amor que recibió en el refugio que decidieron llamarla Roma, como una manera simbólica de asegurarle a sus futuros adoptantes que nunca les faltaría cariño en sus vidas. Pero, a pesar de todo, eso no fue suficiente y Roma regresó al refugio del que tanto le costó salir.

La gatita fue adoptada el 19 de agosto por una familia que prometió cuidarla y brindarle una vida cómoda y feliz, pero una situación con su gato hizo que, en menos de un mes, el 10 de septiembre, regresara de nuevo a OhMyCat.

“Hoy Roma vuelve a necesitar lo más importante: un hogar de verdad, estable y lleno de amor. Sus preciosos ojos azules reflejan ese deseo profundo de tener, por fin, una familia para siempre”, escribieron en redes sociales.

A pesar del abandono, sus rescatistas no pierden la esperanza porque saben que Roma, con su inteligencia, amabilidad y bondad, es la compañera ideal para cualquier familia que esté dispuesta a abrir su corazón a un animal que realmente lo necesita, y que entienda que la adopción no es juego, sino una responsabilidad de por vida.

Por el momento, Roma se encuentra en OhMyCat esperando, junto a cientos de animales más, llamar la atención de una familia amorosa, cariñosa y responsable que le brinde la mejor calidad de vida en sus últimos años.

Si quiere adoptar o ayudar a Roma, puede comunicarse con las redes sociales de @oh_my_cat_sevilla.

