“Gracias por rescatarlo”: la emotiva carta que recibió una fundación de animales

Silvestre fue adoptado en 2015 durante una campaña de RescuePet en Bogotá. Foto: Fundación RescuePet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación RescuePet, organización animalista que trabaja en Bogotá por el rescate, recuperación y adopción responsable de animales en condición de abandono, compartió este jueves un emotivo mensaje que recibió por parte de una familia adoptante. El testimonio, lleno de gratitud, recordó la historia de Silvestre, un perro que encontró un hogar gracias a una campaña de adopción realizada en 2015.

“Normalmente les escriben para pedir ayuda, pero hoy quiero escribirles para darles las gracias”, inicia la carta, en la que el adoptante relata cómo Silvestre, un schnauzer rescatado de la calle, fue parte de su vida durante una década. “Durante estos diez años recibió todo el amor, los cuidados y la compañía que un perrito puede tener”.

Silvestre falleció recientemente, pero su familia adoptiva quiso reconocer públicamente el trabajo de RescuePet, destacando que, sin la intervención de la fundación, el perro no habría tenido la oportunidad de vivir una vida plena y digna.

El mensaje fue acompañado por dos fotografías: una tomada el día de la adopción, en la avenida Caracas con calle 72, y otra en el mismo lugar, casi diez años después. Un gesto que simboliza no solo el paso del tiempo, sino también el compromiso y el amor duradero que representa una adopción responsable.

“Gracias también por inspirar a personas como yo a ayudar a los animales durante todo este tiempo”, concluye el mensaje.

Desde su labor en Bogotá, RescuePet continúa promoviendo la adopción consciente y el bienestar animal, una misión que, como lo demuestra este caso, transforma no solo la vida de los animales, sino también la de quienes les abren las puertas de su hogar para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱