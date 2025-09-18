“Ya no puedo tener al gato”: devuelven a Orión 10 días después de adoptarlo

Orión es un gato extremadamente cariñoso, le encantan los mimos, busca constantemente la atención de los humanos y necesita ser el único animal en el hogar. Foto: @fundacionpetfriends

La Fundación Petfriends, que rescata y protege animales en situación de vulnerabilidad en Colombia, compartió a través de sus redes sociales la historia de Orión, un gato gris de pelo largo que fue devuelto al refugio poco tiempo después de haber sido adoptado. El caso ha generado preocupación dentro de la organización, que insiste en la necesidad de adoptar con responsabilidad y plena conciencia de lo que implica cuidar a un animal.

Orión había vivido toda su vida en la calle hasta que fue rescatado por la fundación. Luego de recibir atención veterinaria, cuidados y afecto, finalmente tuvo la oportunidad de irse a un hogar. “Hicimos el formulario de adopción, la visita, todo. Lo entregamos personalmente cuando tenían todo listo para él. Siempre tomamos todas las precauciones, somos súper estrictos”, explicó el equipo de Petfriends, asegurando que se siguieron los pasos del proceso de adopción.

Tras completar el procedimiento, Orión fue entregado a una persona que, 10 días después, admitió no poder cuidarlo como era debido. “Ya no puedo tener al gato. He intentado adaptarme y que él también se acomode, pero no ha funcionado. No es que se porte mal, pero necesita mucha atención y tiempo, y ahora mismo no puedo dárselo”, expresó el adoptante en un mensaje de WhatsApp al momento de devolverlo.

Desde la fundación expresaron su frustración y tristeza por la situación, recordando que, aunque brindan refugio y cuidado, ningún albergue sustituye un verdadero hogar.

“Es frustrante querer hacer todo bien por ellos y que tengan que volver a nosotros. Una fundación jamás será el mejor lugar para un gato o un perro. Es triste que un gato que jamás había tenido un hogar (toda su vida había vivo en la calle) tenga la sensación de pertenecer a uno, y de repente tenga que volver a nosotros", señalaron desde la fundación.

Orión es un gato extremadamente cariñoso, le encantan los mimos, busca constantemente la atención de los humanos y necesita ser el único animal en el hogar. No se adapta a convivir con perros ni con otros gatos, y en el refugio, donde hay muchos más animales, vive estresado. Hoy, tras ser devuelto, se encuentra en un hogar de paso, pero esta solución es temporal y necesita con urgencia un hogar definitivo.

El felino está esterilizado, vacunado, con pipeta al día y perfectamente entrenado para usar el arenero. Su único “problema”, según quienes lo han cuidado, es que ama demasiado la compañía humana, lo que lo hace poco compatible con personas que no tienen el tiempo o la disposición para brindarle atención.

Desde Petfriends hacen un llamado claro: adoptar es un compromiso de por vida, no una prueba temporal. Quienes deseen darle un nuevo hogar a Orión pueden comunicarse con la Fundación Petfriends al número 320 657 0541 o escribir a través de su cuenta en Instagram: @fundacionpetfriends.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

