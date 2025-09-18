El refugio pide materiales y voluntarios para garantizar un nuevo hogar digno a sus animales rescatados. Foto: Refugio San Miguel

El Refugio San Miguel, ubicado en Colombia y conocido por brindar atención a 60 perros de edad avanzada y con discapacidades, enfrenta una situación crítica tras recibir la orden de desalojo del predio que han ocupado durante 18 años. El terreno será vendido y el traslado debe hacerse de manera inmediata, sin tiempo suficiente para planear adecuadamente las condiciones del nuevo espacio.

El refugio advirtió que los lugares disponibles para reubicarse carecen de infraestructura básica. “No hay techos, no hay camitas. Vamos a tener que llegar a la intemperie, ubicarlos donde se pueda mientras logramos adecuar el sitio”, explicó la vocera del refugio, quien pidió ayuda urgente a la comunidad.

Ante la emergencia, el refugio solicita donaciones de materiales de construcción de segunda mano en buen estado —como mallas, polisombra, estibas, puntillas, palos— que permitan armar espacios seguros para los animales. También hacen un llamado a personas que quieran participar como voluntarios y puedan colaborar en la adecuación del nuevo lugar.

El traslado podría realizarse el próximo fin de semana, por lo que la necesidad de apoyo es inmediata. Cualquier persona interesada en ayudar, ya sea con donaciones materiales o trabajo voluntario, puede comunicarse al número 313 3541265 o escribir al Instagram oficial del refugio: @refugio.sanmiguel1.

