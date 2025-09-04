“No hemos recibido un formulario de adopción por él”: Scar sigue buscando un hogar

Scar vive con inmunodeficiencia felina, una condición que no le impide llevar una vida plena, pero que aún genera rechazo entre muchos adoptantes. Foto: Fundación Amor de 4 Patas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Scar es un gato blanco con naranja de aproximadamente tres años que fue encontrado herido y abandonado en un parque del barrio Normandía, en Bogotá. Desde diciembre, vive bajo el cuidado de la Fundación Amor De 4 Patas (@amoord4patas), tras un largo proceso de recuperación. A pesar de su notable mejoría, aún no ha encontrado una familia que lo adopte.

Según Paula Martínez, integrante de la Fundación Amor De 4 Patas, Scar era un gato extremadamente nervioso que no permitía el contacto humano. Su rescate fue posible gracias a la colaboración de algunos vecinos. “Llegó con abscesos, múltiples heridas y completamente desanimado, el no quería vivir, ni siquiera se refugiaba de la lluvia”, relató Martínez. Su delicado estado reflejaba el abandono y el sufrimiento que había vivido en la calle.

Scar también fue diagnosticado con virus de inmunodeficiencia felina (como el sida en humanos). Aunque esta condición no impide que pueda disfrutar de una buena calidad de vida, muchos adoptantes siguen desconfiando de los gatos “positivos”.

A pesar de ello, Scar se ha transformado en un gato juguetón, expresivo y muy amado. “Ama ‘hablar’ con las personas en su idioma felino y es cariñoso”, cuentan desde la fundación. Además, está esterilizado, vacunado, desparasitado y tratado contra pulgas, totalmente listo para ser adoptado.

No obstante, desde que se publicó su historia en redes, aún no han recibido ninguna solicitud de adopción. La fundación hace un llamado especial: Scar merece una oportunidad más allá de su diagnóstico. Es un gato valioso, leal y en busca de alguien que lo quiera por su esencia.

Hoy Scar es un gato distinto al que fue encontrado hace casi un año. Está más fuerte, su pelaje blanco ha recuperado brillo y su expresión ya no es de temor. Pero sigue esperando. Su rescatista insiste en que merece una oportunidad y lanza un mensaje claro: ojalá alguien se anime a mirar más allá de los diagnósticos y vea el corazón de un gato que solo quiere un hogar.

Si está interesado en dar un hogar a Scar, puede contactar directamente a la Fundación Amor De 4 Patas a través de su cuenta en Instagram: @amoord4patas.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱