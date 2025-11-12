Robert fue rescatado de la calle en junio de este año y en un par de meses se convirtió en uno de los miembros más queridos de la familia. Foto: @91chavi

Luego de varios días de angustia, búsqueda incansable y una campaña en redes sociales, la influencer Antonia Botero, conocida por ser parte de la familia de creadores de contenido “Los Chicaneros”, logró reencontrarse con su gato Robert, quien se había perdido a finales de octubre de 2025.

Robert fue rescatado de la calle en junio de este año y en un par de meses se convirtió en uno de los miembros más queridos de la familia. Sin embargo, durante un paseo con correa, el animal logró soltarse y escapó, iniciando así una intensa búsqueda liderada por Antonia y su pareja, el creador de contenido Chavi (en redes sociales como @91chavi).

Durante varios días, la pareja publicó videos y mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo, además de repartir carteles en el sector donde se perdió. “Por fin pude ver a mi gato perdido, pero cuando lo intenté agarrar se soltó, se asustó y no lo pude llevar a casa”, relató Chavi en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde también compartió los detalles del rescate.

Según contó, tras varios intentos fallidos de capturarlo con trampas y comida, recibieron la llamada de la Policía del parque, que había visto a una mujer alimentando a un gato con las características de Robert. Al llegar al lugar, el animal volvió a escaparse, pero esta vez, su dueño logró sujetarlo justo a tiempo. “Lo volvimos a llamar, y cuando lo agarré, me lancé a atraparlo en el aire sin importar si me iba a morder o aruñar”, narró Chavi.

Una vez a salvo, Robert fue trasladado a la clínica veterinaria Family PET Medical Center, donde los veterinarios confirmaron su identidad gracias al microchip. Aunque se encontraba desnutrido y con signos de deshidratación, las pruebas indicaron que no tenía parásitos ni infecciones graves.

Antonia y Chavi aprovecharon el momento para agradecer a sus seguidores por el apoyo y las oraciones durante la búsqueda, además de resaltar la importancia de la tenencia responsable y el uso del microchip para la identificación de mascotas.

“La moraleja es que en la vida a veces pasan cosas malas, pero lo importante es hacerse responsable. Nosotros no nos rendimos y seguimos buscando hasta encontrarlo”, expresó Chavi.

Tras la experiencia, la pareja anunció su intención de crear un refugio para gatos como una forma de retribuir el apoyo recibido. “Así como encontramos a Robert, encontraremos la manera de ayudar a otros animales que lo necesiten”, aseguraron.

