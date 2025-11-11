Venus es una perrita de once años que se perdió cuando tenía cuatro. Foto: Tik Tok @segunval

Venus, una perrita adoptada hace siete años, fue reconocida por su antigua familia gracias a un video viral en TikTok. La historia fue compartida por la usuaria @segunval, quien contó con emoción cómo, después de años de convivencia, descubrió el origen de su mascota.

Todo comenzó cuando la joven publicó un video promoviendo la adopción de animales y relatando cómo Venus había llegado a su vida tras ser rescatada en una gasolinera con una pata fracturada.

Poco después, una mujer le escribió por mensaje directo con una pregunta que despertó su curiosidad: “¿Tu perrita tiene la cola mocha?”. Al confirmarlo, la mujer le confesó que hacía siete años había perdido a una perrita idéntica. Intrigada, la usuaria pidió que le enviara fotografías para comparar y la sorpresa fue inmediata. “Era Venus, literalmente Venus joven”, contó en el video. “Fue un shock para mí, pero no lo vi como algo negativo. Lloré mucho al ver las fotos de cuando era pequeña, era como si tuviera dos vidas”.

Según explicó la antigua dueña, Venus se había extraviado cuando tenía cuatro años y, pese a la búsqueda, nunca logró encontrarla. Hoy, la perrita tiene once años y disfruta de buena salud junto a la familia que la adoptó.

La actual tutora aseguró que está organizando un reencuentro entre Venus y su antigua cuidadora, aunque dejó claro que la perrita no será devuelta. Ambas coincidieron en que lo importante es que Venus está bien y es feliz con su familia. “La chica no la pidió de vuelta, solo estaba contenta de saber que Venus está bien y que ha tenido una buena vida”, explicó.

La historia, que rápidamente se volvió viral en TikTok, conmovió a cientos de usuarios, quienes destacaron el poder de los rescates, la adopción responsable y los lazos que se forman entre humanos y animales, incluso después de muchos años.

“Esta situación parece una telenovela”, bromeó la joven en su video, asegurando que planea mostrar en redes el reencuentro entre Venus y su antigua familia. “Solo estoy agradecida de que, después de tanto tiempo, haya podido saber que su perrita está viva y feliz”, concluyó.

