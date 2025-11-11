Cada velita encendida representa una esperanza para los animales rescatados por la Fundación Col Choca La Pata. Foto: @fundacion_chocalapata

Con la cercanía de la Navidad y la tradicional celebración del Día de las Velitas en Colombia, la Fundación Col Choca La Pata lanzó una iniciativa que busca adelantar la magia decembrina con un propósito solidario: ayudar a los animales rescatados. Se trata de las Velitas Navideñas Solidarias, un símbolo de unión y esperanza pensado para iluminar la vida de cientos de peluditos que permanecen bajo el cuidado de la organización.

La fundación diseñó estas velitas con el propósito de recaudar fondos durante una época en la que las donaciones suelen disminuir considerablemente. Las velas estarán disponibles hasta el 28 de noviembre y serán entregadas en la primera semana de diciembre, justo a tiempo para la noche del 7 de diciembre, fecha en la que millones de familias colombianas celebran esta tradición encendiendo luces en honor a la Navidad.

La iniciativa incluye velas personalizadas de 13 centímetros, disponibles en cajas de 10 unidades por una donación desde $25.000, y velitas en forma de huellita o huesito, también personalizables con el nombre de las mascotas, desde $5.000. Los envíos tienen un costo de $8.000 en Bogotá y flete contra entrega a nivel nacional.

Desde la fundación explican que esta campaña es esencial para sostener su labor durante los primeros meses del año, cuando las ayudas económicas escasean.

“En diciembre las donaciones bajan terriblemente y solo vuelven a estabilizarse hacia marzo. Por eso necesitamos hacer un colchoncito para seguir garantizando alimento, atención veterinaria y cuidado para nuestros rescatados”, señalaron desde Choca La Pata.

Más allá de la recaudación, la organización busca que cada vela encendida represente un acto de empatía, amor y compromiso hacia los animales que aún esperan un hogar. “Prende tu velita y ayúdanos a iluminar muchas vidas peludas esta Navidad”, es el mensaje con el que invitan a participar.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden realizar sus pedidos o donaciones a través de WhatsApp al número 314 683 6324 a en las redes sociales de la fundación @fundacion_chocalapata.

