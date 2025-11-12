Logo El Espectador
Perrita Lula vuelve a la fundación tras un año y medio con su familia adoptiva

Lula, una perrita que había sido adoptada hace más de un año, regresó a la Fundación San Roque Lucila Carmona, en Cundinamarca. Ahora busca un nuevo hogar que se ajuste a sus necesidades.

12 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
Lula tiene un año y 10 meses, es de tamaño grande, está esterilizada y convive muy bien con perros y gatos.
Lula tiene un año y 10 meses, es de tamaño grande, está esterilizada y convive muy bien con perros y gatos.
Foto: @fundacionsanroque
La Fundación San Roque Lucila Carmona, organización sin ánimo de lucro ubicada en Subachoque, Cundinamarca, informó que Lula, una perrita adoptada hace más de un año, regresó a sus instalaciones tras “no adaptarse a su hogar”.

Lula fue entregada en adopción en abril de 2024, cuando apenas tenía cuatro meses. Hoy, con un año y diez meses y de tamaño grande, regresó a la Fundación. Según informó el refugio, la familia actual de Lula vive en una finca, pero ella “no logró adaptarse a convivir con aves”, por lo que “tomaron la difícil decisión de buscar un nuevo hogar para ella”.

La perrita está esterilizada y se lleva bien con otros perros y gatos. Además, está acostumbrada a espacios amplios, por lo que la organización busca con urgencia un hogar de paso o una familia definitiva que le ofrezca estabilidad y cariño, evitando que vuelva nuevamente a sus instalaciones.

Desde San Roque hacen un llamado a la comunidad para compartir la historia de Lula y colaborar en la búsqueda de su nuevo hogar. Los interesados en adoptarla o recibir más información pueden comunicarse mediante mensaje interno a las redes sociales @fundacionsanroque.

Con 17 años de trayectoria y más de 3.000 vidas transformadas, la Fundación San Roque subraya que su labor va más allá del rescate: se trata de brindar segundas oportunidades a los animales que lo necesitan.

“Más que rescatar, transformamos vidas”, afirma la institución, destacando la importancia de la responsabilidad en los procesos de adopción para garantizar el bienestar de las mascotas y la tranquilidad de las familias.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

