¿Pelaje crespo? La historia de Jimmy, el gato que está conquistando internet

Jimmy, el gato de cinco años que se volvió viral por su inusual pelaje crespo, cautiva a miles de usuarios en redes sociales. Foto: Redes sociales

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Un gato de apariencia poco común ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, donde su imagen no deja de compartirse. Se trata de Jimmy, un felino de cinco años cuyo rasgo más llamativo es su pelaje crespo.

Su aspecto rompe con la imagen tradicional de los gatos domésticos, generalmente asociados a un pelo liso o ligeramente esponjoso.

Las fotografías del animal han despertado curiosidad y ternura a partes iguales. Sus rizos bien definidos, que cubren gran parte de su cuerpo, le dan un aire distintivo que muchos comparan con el de razas caninas de pelo rizado. Este detalle ha sido suficiente para que internautas de distintas partes del mundo lo conviertan en tendencia.

Desde el punto de vista científico, el pelaje crespo en gatos no es un fenómeno desconocido, aunque sí poco frecuente. Existen razas específicas, como el Devon Rex o el Cornish Rex, en las que una mutación genética afecta la estructura del pelo, generando ondas o rizos. Estas variaciones suelen estar relacionadas con cambios en la queratina, la proteína que compone el pelaje.

En gatos que no pertenecen a estas razas, la presencia de pelo crespo puede deberse también a una mutación espontánea. En la mayoría de los casos, no representa ningún problema de salud y se considera una variación natural.

Sin embargo, expertos recomiendan prestar atención al estado general del pelaje, ya que cambios bruscos en su textura podrían estar asociados a factores nutricionales o dermatológicos.

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