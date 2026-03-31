Esta es la foto en la que una perrita parece ‘derretirse de amor’ por Jacob Elordi

En la imagen, el actor aparece abrazando a la peluda, quien cierra los ojos con aparente emoción. EFE/ Ómar Alonso Foto: EFE - Ómar Alonso

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Una curiosa escena protagonizada por una perrita y el actor australiano Jacob Elordi se convirtió en sensación en redes sociales, luego de que una fotografía captara el momento espontáneo pero encantador.

En la imagen, el intérprete aparece abrazando a la peluda, quien cierra los ojos y levanta suavemente el hocico, en una postura que muchos interpretaron como una muestra de absoluto disfrute y tranquilidad.

La foto comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios humorísticos.

Varios internautas señalaron, entre risas, que el gesto de la perrita parecía reflejar que “se derretía de amor” por el actor, lo que impulsó aún más la viralidad del contenido. Sin necesidad de contexto adicional, la escena logró conectar con el público por su ternura y naturalidad.

Desde una perspectiva del comportamiento animal, expertos señalan que los perros suelen manifestar señales claras cuando se sienten cómodos y felices en presencia de una persona.

Entre las reacciones más comunes se encuentran cerrar los ojos de manera relajada, inclinar o elevar ligeramente el hocico, mover la cola de forma suave y constante, así como adoptar posturas corporales distendidas.

Estos gestos indican confianza, bienestar y una conexión positiva con quien los acompaña, lo que podría explicar la actitud de la perrita en la imagen que conquistó a miles de usuarios.

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