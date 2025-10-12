Las feromonas sintéticas pueden ayudar a los gatos a sentirse más tranquilos en su entorno y a favorecer su bienestar emocional. Foto: Unplash

Las feromonas desempeñan un papel fundamental en la comunicación y el comportamiento de los gatos. Estas son sustancias químicas producidas de manera natural por el propio animal que influyen en aspectos como la territorialidad, la socialización, la reproducción y la reducción del estrés.

En los últimos años, el desarrollo de feromonas sintéticas ha permitido mejorar el bienestar felino, especialmente en contextos domésticos o clínicos.

De acuerdo con la American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB), las feromonas, también denominadas semioquímicos, son moléculas orgánicas volátiles que transmiten información entre individuos de una misma especie.

En los gatos, se liberan a través de glándulas ubicadas en distintas partes del cuerpo, como las mejillas, la barbilla, las almohadillas plantares y la zona perianal. Cada tipo de feromona tiene una función específica: algunas marcan el territorio, otras favorecen la interacción social o proporcionan sensación de calma y seguridad.

Feromonas sintéticas y su aplicación en el hogar

Las versiones sintéticas de feromonas, como las contenidas en productos comerciales tipo Feliway, se emplean como apoyo en el manejo del comportamiento felino.

Estudios revisados por la American Veterinary Society of Animal Behavior han demostrado que estos compuestos pueden reducir el estrés, mejorar la adaptación a nuevos espacios y disminuir la agresividad entre gatos, especialmente cuando se utilizan junto con estrategias de enriquecimiento ambiental.

El lugar de aplicación es determinante para su eficacia. Según los expertos, los difusores eléctricos deben colocarse en las habitaciones donde los gatos pasan más tiempo o donde suelen descansar. En hogares con más de un gato, recomiendan instalar varios dispositivos, distribuidos en las zonas de uso común.

Cuidados

El uso de feromonas sintéticas debe entenderse como parte de un enfoque integral para promover el bienestar del gato. Además de su aplicación, es fundamental ofrecer un entorno enriquecido, con lugares seguros para esconderse, zonas de juego, rascadores y una adecuada distribución de recursos.

Si se presentan conductas de ansiedad o agresividad persistentes, es recomendable consultar al médico veterinario para descartar causas médicas y recibir orientación profesional.

