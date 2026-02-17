¿Por qué los gatos prefieren las cajas antes que los juguetes?

El objeto funciona simultáneamente como escondite, área de juego y espacio de observación. Foto: Unsplash

La preferencia de los gatos por las cajas suele desconcertar a quienes adquieren juguetes costosos para sus mascotas y observan cómo estos quedan relegados frente a un envase de cartón. Sin embargo, especialistas citados por Popular Science explican que esta conducta responde a factores ligados a la naturaleza y evolución felina, relacionados con su necesidad de seguridad, control del entorno y bienestar general.

Lejos de tratarse de un comportamiento caprichoso, los espacios cerrados representan para los gatos un recurso instintivo. Expertos en conducta animal sostienen que las cajas funcionan como refugios que permiten a los felinos sentirse protegidos. Mikel Delgado, científica y consultora en comportamiento felino de la Universidad de Purdue, señala que estos objetos pueden resultar beneficiosos para todos los gatos, sin importar su temperamento o nivel de actividad.

En estado silvestre, estos animales utilizan arbustos o rincones como escondites para acechar presas y resguardarse de posibles amenazas. En el hogar, las cajas recrean ese ambiente, facilitando conductas naturales de observación, caza simulada y juego.

Además del entretenimiento, estos espacios cumplen una función emocional relevante. Según Delgado, los gatos, altamente territoriales, suelen percibir los cambios en su entorno como situaciones potencialmente amenazantes.

En ese contexto, disponer de un sitio donde refugiarse contribuye a disminuir el estrés, especialmente durante mudanzas, llegada de nuevos integrantes al hogar u otras alteraciones de la rutina.

La profesora Danielle Gunn-Moore, especialista en medicina felina de la Universidad de Edimburgo, explica que la inclinación hacia los espacios protegidos aparece desde los primeros días de vida. Las gatas suelen elegir áreas tranquilas y cerradas para parir, por lo que los cachorros asocian tempranamente esos entornos con protección.

Investigaciones recientes muestran que los gatos rescatados presentan una disminución considerable de hormonas vinculadas al estrés, como el cortisol, cuando cuentan con cajas al integrarse a un nuevo hogar.

La aparición de una caja nueva también representa un estímulo exploratorio. Los gatos domésticos conocen con precisión su territorio y detectan rápidamente cualquier novedad. En ese sentido, el objeto funciona simultáneamente como escondite, área de juego y espacio de observación.

No obstante, la manera en que el animal utiliza la caja puede aportar información sobre su estado emocional. Delgado advierte que existe una diferencia entre un gato que descansa o juega dentro del recipiente y otro que permanece oculto en su interior, en postura rígida o con signos de alerta. En estos casos, la caja podría estar cumpliendo una función defensiva ante una situación de ansiedad o miedo.

Las experiencias tempranas también influyen en esta conducta. Entre la segunda y novena semana de vida, los gatos atraviesan un período clave de socialización. Aquellos que reciben estímulos positivos y cuidados adecuados suelen adaptarse mejor a los cambios en la adultez.

En contraste, ejemplares con antecedentes adversos pueden recurrir con mayor frecuencia a escondites para sentirse seguros, incluso ante estímulos que no representan un peligro real.

Especialistas advierten que, si bien esconderse ocasionalmente es normal, la permanencia constante dentro de cajas podría evidenciar dificultades de adaptación o elevados niveles de estrés.

Frente a estas señales, Delgado recomienda consultar con un veterinario, quien podrá evaluar la situación y, de ser necesario, derivar a un profesional especializado en comportamiento felino. Estas intervenciones resultan fundamentales para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los gatos que viven en ambientes domésticos.

