La Red Zoocial
Perros

“Te amo y te amaré, Rancherito”: Sebastián Yatra despide a su perro con emotivo mensaje

El intérprete ha manifestado en distintas ocasiones que sus perros son un apoyo emocional importante.

17 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
El anuncio, realizado durante la celebración de San Valentín, generó múltiples reacciones de seguidores.
Foto: Sebastián Yatra
Las redes sociales del cantante colombiano se llenaron de mensajes de apoyo luego de que confirmara el fallecimiento de su perro Rancherito, la mascota que durante años formó parte esencial de su entorno familiar.

La noticia fue dada a conocer por el artista mediante una publicación en Instagram, donde compartió varias fotografías junto a su compañero y un mensaje de despedida. “Fuiste mi amigo y lo serás para siempre. Te amo y te amaré. Rancherito, tú eres otra cosa”, expresó, resaltando el cariño que mantenía hacia el animal.

El anuncio, realizado durante la celebración de San Valentín, generó múltiples reacciones de seguidores, colegas y amigos, quienes enviaron mensajes de solidaridad y recordaron el impacto emocional que representa la pérdida de una mascota.

Rancherito había sido rescatado de la calle y, con el tiempo, se convirtió en uno de los animales más cercanos al cantante. El intérprete ha manifestado en distintas ocasiones que sus perros son un apoyo emocional importante, especialmente cuando regresa de sus compromisos musicales en el exterior. Según ha explicado, los animales permanecen en la finca familiar bajo el cuidado de sus padres y hermanos debido a su agenda artística.

Las imágenes compartidas por el artista evidencian distintos momentos de convivencia, desde la etapa de cachorro hasta escenas recientes, reflejando la relación construida a lo largo de los años.

La experiencia del cantante se suma a la de otras figuras del entretenimiento que han hecho pública la pérdida de sus mascotas, como la actriz y cantante estadounidense Vanessa Hudgens, quien por estas fechas también despidió a su perrita con un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

